Libéma viert mijlpaal renovatie en bouw van Kasteel Steenenburg

Het bouwproject van Kasteel Steenenburg gaat een nieuwe fase in: het nieuw te bouwen hotel is sinds kort volledig waterdicht en ook bij het kasteel wordt deze mijlpaal op zeer korte termijn bereikt. Hierdoor kan de focus verschuiven naar de afwerking en het interieur van de twee gebouwen.

Ter gelegenheid van deze mijlpalen overhandigde Libéma-directeur Dirk Lips, samen met Landgoed Steenenburg-initiatiefnemer Jan Kelders, op 3 april een 3D-schilderij van het kasteel aan wethouder Martijn van Esch, als vertegenwoordiger van de hele gemeente Heusden. Ook omwonenden konden die dag een kijkje nemen.

De deuren van Kasteel Steenenburg, ook bekend als Kasteel d’Oultremont, zullen op 29 september definitief open gaan voor publiek. In het monumentale gebouw, dat voor het eerst werd vermeld in het jaar 1230, worden de oude ruimtes in stijl opgeknapt tot zes vergadersalons en een bar & lounge ruimte. Er wordt eveneens een brasserie met 120 plekken gerealiseerd in een nieuw aangebouwde serre. Daarnaast wordt er ook een nieuw hotel gebouwd, met daarin 56 luxe kamers en suites en een gym. De historische tuin wordt in de oorspronkelijke staat hersteld. Het 1000-stappenlaantje wordt opgeknapt en deels herplaatst.

Eer

Dirk Lips: “Kasteel Steenenburg maakt al eeuwen deel uit van deze gemeenschap. We vinden het een eer dat we dit mogen voortzetten, mede dankzij de inzet van Jan Kelders en de gemeente Heusden. Dit is een bijzonder project en we zijn trots dat we dit mogen doen.”

“Ik sluit mij hier volledig bij aan”, zegt wethouder Martijn van Esch. “Het was onze wens om het monumentale kasteel als karakteristieke herinnering aan het Land van Ooit te behouden en het een mooie, nieuwe bestemming te geven die iets aan onze gemeente toevoegt. Heel mooi dat dit is gelukt! Gasten kunnen straks in en rondom het kasteel en hotel genieten van alles dat dit uniek stukje cultureel erfgoed en natuur te bieden heeft. Samen ontwikkelen we als partners het landgoed daarnaast tot een woon- en werkgebied van buitengewoon hoogwaardige kwaliteit.”

Welkom

Het kasteel richt zowel op de zakelijke bezoeker die komt vergaderen, dineren en overnachten, als op particulieren die een of meerdere dagen willen verblijven en dineren. Lips: “Wandelaars en omwonenden zijn ook welkom voor een drankje op het terras of een diner in de brasserie. Het is ook mogelijk om kleinschalige evenementen te organiseren.”

“Met de realisatie van het prachtige Hotel Kasteel Steenenburg krijgt het gebied eindelijk de representatieve accommodatie die het verdient: een inspirerende ontmoetingsplek die perfect aansluit bij de hoogwaardige en innovatieve uitstraling van het Life Science Park Steenenburg”, vertelt Jan Kelders. “Ik wil alle betrokkenen bij de ontwikkeling van Steenenburg bedanken, waaronder de omwonenden, nieuwe bewoners, de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden, Het Groene Hart Brabant en GOL.”

Kasteel Steenenburg

Kasteel Steenenburg was tot 1387 in het bezit van de Hertogen van Brabant. Daarna komt het in handen van diverse adellijke families, waaronder de familie d’Oultremont vanaf 1707. In 1794 bezetten de Franse troepen het kasteel en maken er een militair hospitaal van. Als ze een jaar later vertrekken, brandt het kasteel af. Alleen het poortgebouw blijft staan. Dit wordt in 1875 gerestaureerd en vergroot in de stijl van een kasteel. Van 1989 tot en met 2007 maakte het deel uit van het themapark het Land van Ooit, waar het bekend stond als het Roze Kasteel, refererend naar de kleur waarin het gebouw was geverfd.

In 2008 komt het landgoed in handen van de gemeente Heusden, dat de buitenkant van het kasteel restaureert en ook de originele kleuren herstelt. Libéma is sinds 2023 eigenaar van Kasteel Steenenburg. Op het landgoed wordt verder een uniek woon- en werkgebied ontwikkeld met verschillende woningbouwprojecten.

Life Science Park

Ondernemer Jank Kelders ontwikkelt in het noordelijke deel van het landgoed een innovatief Science Park en een medische High Tech Campus met expertisecentrum waar alle kennis over MS en de behandeling daarvan samenkomt. MS-patiënten zelf spelen een actieve rol in hun behandeling. Ze kunnen hun ervaringen delen met anderen en krijgen inspraak in hun behandeltraject—essentieel, omdat MS nog steeds niet geneesbaar is. Met toestemming van patiënten kunnen behandelresultaten worden gedeeld met onderzoekers, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en uiteindelijk een mogelijke genezing van MS.

Voor de verdere ontwikkeling van het Science Park zijn duidelijke richtlijnen opgesteld over welke bedrijven zich hier kunnen vestigen. Ook startups zijn van harte welkom.