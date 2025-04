Hoogste branche-erkenning: Voltron Nevera onderscheiden met prestigieuze TEA Thea Award

Voltron Nevera powered by Rimac, de nieuwe, innovatieve achtbaan, katapulteert sinds april 2024 achtbaanliefhebbers door het Kroatische themagebied van Europa-Park. De multi-launch coaster brengt niet alleen bezoekers in verrukking, maar ook de hele attractieparkindustrie: de nieuwe achtbaan werd eind 2024 door de Themed Entertainment Association (TEA) bekroond met de felbegeerde TEA Thea Award voor uitmuntende prestaties in de categorie ‘attracties’. De prestigieuze prijs is een van de hoogste onderscheidingen in de entertainmentindustrie en is eind maart uitgereikt aan de familie Mack tijdens het Thea Award Gala in Los Angeles.

Europa-Park is het eerste Europese attractiepark dat zich in het rijtje met Disney en Universal voegt. Tot nu toe hebben slechts twee andere achtbanen wereldwijd de prestigieuze Thea Award ontvangen en Voltron Nevera is er daar nu een van.

“We zijn erg blij met de TEA Thea Award voor Voltron Nevera. Achtbanen ontvangen deze prijs maar zelden. Het benadrukt hoe uniek, innovatief en spannend de achtbaan is en bevestigt de betrokkenheid van alle divisies van de MACK Group die betrokken zijn bij deze buitengewone attractie,” zegt Michael Mack, managing partner van Europa-Park (onder andere verantwoordelijk voor MACK Rides) en CEO van MACK One. Hij nam de prijs op het gala in ontvangst samen met zijn zus Ann-Kathrin Mack, managing partner van Europa-Park en verantwoordelijk voor MACK Solutions en de afdeling Marketing, en zijn vrouw Miriam Mack, Honorair Consul van de Republiek Kroatië en verantwoordelijk voor de afdeling Health Management.

Europa-Park-eigenaar Roland Mack: “Deze erkenning is opnieuw een bewijs dat we met het Europa-Park Resort wereldwijd nieuwe standaarden zetten. Voltron Nevera staat voor datgene waar Europa-Park al 50 jaar bekend om staat: een ongeëvenaarde mix van creativiteit, kwaliteit en passie.”

De jury was vooral onder de indruk van de hele Voltron Nevera-beleving – van storytelling en thematisering tot de achtbaan zelf. Het biedt tal van innovatieve ritelementen, zoals de steilste lancering ter wereld van 105 graden, maar ook fascinerende verhalen. De 1.385 meter lange multi-launch coaster slingert zich een weg door een authentiek Kroatisch landschap. Lichtgekleurd kalksteen, ruïnes, stukken muur en een verscheidenheid aan planten, waaronder een 800 jaar oude olijfboom, zorgen voor een mediterrane flair. Het verhaal van de wetenschapper en uitvinder Nikola Tesla, die werd geboren in wat nu Kroatië is en het begin van het elektrische tijdperk inluidde met de hulp van de legendarische Adventure Club of Europe, is een terugkerend thema in de hele attractie en het themagebied. De “Stryker Coaster” werd ontwikkeld door MACK Rides en het project werd gerealiseerd door talrijke afdelingen en business units van de hele MACK Group. Het resultaat is een unieke totaalbeleving.