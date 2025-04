Natuur als stakeholder: waarom campings voorop moeten lopen

De tijd dat duurzaamheid een ‘groen sausje’ was, is voorbij. Dat geldt niet alleen voor grote bedrijven, maar ook specifiek voor de recreatiesector. Gasten verwachten steeds vaker dat ondernemers verantwoord omgaan met hun omgeving, en regelgeving zoals de CSRD-wetgeving dwingt bedrijven – ook in de toeristische sector – om duurzaamheid te verankeren in hun bedrijfsvoering. Maar hoe geef je de natuur een echte stem binnen jouw camping?

Natuurinclusief ondernemen: een kans voor campings

Campings opereren in en met de natuur. Dat maakt deze sector bij uitstek geschikt om natuurinclusief te handelen. Dit betekent dat beslissingen niet alleen genomen worden op basis van winst en efficiëntie, maar dat ook de impact op de natuur wordt meegewogen.

Inspirerende initiatieven laten zien hoe dit kan. Natuurhuisje.nl heeft bijvoorbeeld aangekondigd om 5% van de omzet terug te investeren in de natuur. De Lemeler Esch, winnaar van de duurzaamheid award in 2024, laat zien hoe natuurbeheer en recreatie hand in hand kunnen gaan. Ook Charme Camping Hartje Groen zet zich in voor biodiversiteit en een lokale, duurzame benadering. Een ander inspirerend voorbeeld is Natuurkampeerterrein Wandelcamping Pluk de Dag. Pluk de Dag werd onlangs nog bekroond met een ‘gouden haring’ (uitgereikt door de groene koepel) voor de indrukwekkende transformatie van een bestaande camping naar een volwaardig en goedlopend natuurkampeerterrein in slechts één jaar tijd.

Een aantal campings werkt al met natuurvriendelijk landschapsbeheer, waarbij bijvoorbeeld bloemrijke graslanden de plaats innemen van strak gemaaide velden, of waar natuurlijke waterzuiveringssystemen worden geïntegreerd. Maar het kan verder gaan dan dat.

Hoe geef je de natuur een stem op jouw camping?

B-Lab Benelux, bekend van het B-Corp keurmerk, heeft recent het platform onboardingnature.com gelanceerd. Dit biedt bedrijven praktische tools om natuur een formele rol te geven binnen de organisatie. Vier mogelijke benaderingen die ook toepasbaar zijn op campings:

Natuur als Inspiratie – Neem duurzaamheid op in je statuten of ontwikkel een visie waarin de natuur een centrale rol speelt. Denk aan het opstellen van een ‘groene gedragscode’ voor zowel gasten als medewerkers. Natuur als Aandeelhouder – Wat als een deel van de jaarlijkse winst wordt geïnvesteerd in natuurherstel op en rondom de camping? Natuur als Director – Stel een natuurbeschermer of ecoloog aan als adviseur binnen de bedrijfsvoering. Dit kan helpen om te bepalen welke aanpassingen (zoals het verminderen van lichtvervuiling of het herstellen van biodiversiteit) nodig zijn. Natuur als Adviseur – Richt een ‘natuurraad’ op, waarin bijvoorbeeld lokale natuurbeschermers en bewoners meedenken over het duurzaam beheren van de camping en de omliggende natuur.

Natuurinclusief ondernemen als concurrentievoordeel

Campingeigenaren die natuurinclusief handelen, doen dit niet alleen voor de planeet, maar ook voor hun eigen toekomst. Gasten kiezen steeds bewuster voor verblijven waar duurzaamheid serieus wordt genomen. Bovendien wordt regelgeving rondom natuurbehoud steeds strenger, waardoor ondernemers die nu al stappen zetten, beter voorbereid zijn op de toekomst.

Wordt jouw camping een voorloper in natuurinclusief ondernemen? Laat je inspireren door de vele mogelijkheden en ontdek hoe de natuur niet alleen een decor, maar een echte partner kan zijn in jouw onderneming. Zoals Marielle van Gorp van Impactbuddy onlangs nog noemde op het Embrace event van Booking Experts: “If not us, who? And if not now, when?” Kortom: Maak jij de eerste stap morgen al?