Kijk eens over de muur van je sector

Laatst kreeg ik een inspirerende lezing over innovatie die wordt gedreven vanuit het kijken naar andere ‘werelden’. Het mooiste voorbeeld was een mossel die de waterkwaliteit meet in het Pools meer. Dit meer is belangrijk voor d drinkwatervoorziening van de hoofdstad Warschau, maar ook voor de recreatie. In plaats van dure meetapparatuur ontwikkelen, gebruikte men de mossel als ‘meter’. De bepaalde soort mossel sloot namelijk zijn schelp als het water van slechte kwaliteit was. Er moest alleen nog een sensor op de schelpen te komen en ze moesten nog wat ‘specifieker ingesteld worden’. Dit kon omdat de mossel zich blijkbaar vanuit zichzelf kon aanpassen.

Waarom schrijf ik over dit voorbeeld? Het geeft aan dat innovatie vaak vanuit andere markten of wetenschappen kunnen komen. We zouden dit ook in onze sector kunnen doen. Een simpel voorbeeld. De bagageband op een vliegveld is een innovatie die voorkomt uit de industrie (lopende band). Wanneer je deze innovatie kruist met leisure/horeca dan kun je denk aan de sushi restaurants met een lopende baan in Japan. De laatste stap is kan dit ook met kleine gerechten die we serveren in onze restaurants? Eén bedrijf in onze branche bracht nog meer werelden bij elkaar. De wereld van de bagage/sushiband werd vervangen door een mini rollercoaster, die eten via een achtbaankarretje serveert, nadat het over een kleine achtbaan naar de juiste tafel is gebracht. Zo is het Food Loop restaurant ontstaan in Europa Park.

Doordat het restaurant zo innovatief is en extra waarde creëert (en ook qua productiviteit/businessmodel slim in elkaar zit) kan het zelfs iconisch worden voor een bedrijf. Van Food Loop zijn inmiddels ook in andere landen vestigingen open. Ik daag u eens uit om dus ‘over de muur’ van uw sector te kijken. Andere sectoren kijken immers ook naar die van ons. Dat is de reden dat bijvoorbeeld veel winkels nu investeren in beleving. Of hospitality ook belangrijk is voor de zorgsector.