De media speelt een belangrijke rol in het neerzetten van de markt en lijkt de de positieve of negatieve perceptie van de ondernemers te dicteren. Maar bepaalt de media de marktwerking of is dit toch uiteindelijk de consument?

Trends zijn van alle tijden, maar uiteindelijk altijd ingegeven door de behoefte van de eindgebruiker. Iets wat hierbij opvalt zijn veelal gekleurde meningen. Denk hierbij niet alleen aan de reguliere media als kranten en tv programma’s, maar ook de diverse blogs en podcasts met goed bedoelde adviezen en waarnemingen. Veelal gepresenteerd door degene die voor een bepaald deel de markt adviseren.

Uiteraard hebben wij hierin ook een rol als makelaarskantoor en nemen wij als geen ander waar wat de trends zijn in de markt. Naar onze mening maakt het je tot een goede adviseur als je prijs en prestatie klopt, je weet hoe de hazen lopen, gevoed door inside informatie, maar bovenal je eigen belang weg te cijferen en je optimaal in te zetten voor de client. Uiteindelijk bepaalt niet de media of adviseur wie er koopt en of dit goed is voor de markt, maar de consument als afspiegeling van onze samenleving.

Wanneer grote concerns grote campingbedrijven kopen om de grote massa te bedienen van fijne vakanties zal daar behoefte aan zijn. De consument komt er graag, anders zou hun verdienmodel stokken. De familiebedrijven in het middensegment blijven toonaangevend in de markt die de concerns niet bedienen en genereren daar hun verdienmodel. Een mix van projectontwikkeling en exploitatie, wat nogal eens negatief belicht wordt, heeft ook zijn afnemers in de vorm van belegging in combinatie met vakantieplezier. Tot zover denken wij dat de meeste lezers zich wel kunnen vinden in deze afspiegeling van de markt.

Waar gaat de schoen dan wringen en waar speelt de media op in? Dat is het feit dat er jammer genoeg een laag in de bevolking bestaat die onvoldoende budget heeft voor een vakantie. Iets wat wij uiteraard iedereen gunnen, maar dit is niet op te lossen met de marktwerking waarbij iedere onderneming van groot tot klein zijn eigen verdienmodel heeft. Naar onze bescheiden mening is dit een taak voor de overheid om voor haar rekening te nemen. In Nederland kennen wij dit systeem al via sociale woningbouw, veelal uitgevoerd door woningbouwcoöperaties. Wij zijn het misschien vergeten, maar wij hadden dit systeem ook voor campingbedrijven. De overheid heeft dit zelf teniet gedaan door in de jaren ‘80 gemeentelijke camping bedrijven te privatiseren. Wie kent ze niet, bijna iedere gemeente had haar eigen campingbedrijf zonder winstoogmerk gedreven door ambtenaren in dienst van de gemeente. Wellicht is dit de oplossing hier weer op terug te vallen. In dat geval wordt de zo vaak genoemde groep in de media beschermd en voorzien van een mooie vakantie.