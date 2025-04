Mag je verwachten dat een overheidslichaam zich aan wet en jurisprudentie houdt? 

Naar ik aanneem zal vrijwel iedereen deze vraag bevestigend beantwoorden. In de praktijk kom ik echter situaties tegen waaruit het tegendeel blijkt. Namens een belastingplichtige heb ik al 5 keer met succes geprocedeerd tegen de door de gemeente over de jaren 2015, 2016 en 2017 opgelegde aanslagen toeristenbelasting. De gemeente vindt dat ze voor elk belastbaar feit een aparte aanslag kan opleggen. Zonder blikken of blozen wordt dan gesteld: zo doen we het altijd. Naar mijn stellige overtuiging handelt de gemeente hiermee keihard in strijd met wet en jurisprudentie. De Hoge Raad heeft reeds in 1973 beslist dat uitsluitend een tweede gewone aanslag opgelegd kan worden indien de heffingsgrondslag anders is. Is de heffingsgrondslag dezelfde dan dient de gemeente, indien over een jaar te weinig belasting is gegeven, op grond van het bepaalde in de wet, een navorderingsaanslag op te leggen en niet een nieuwe gewone aanslag. In oktober 2024 bevestigde de Hoge Raad het reeds in 1973 ingenomen standpunt nogmaals. Tot mijn niet geringe verbazing lapt de belastingsamenwerking deze standpunten volledig aan zijn laars en houdt zij ondanks deze volstrekt heldere jurisprudentie vol dat je toch voor elk belastbaar feit gewoon een nieuwe aanslag op kan leggen. Tijdens een zitting van het Hof met betrekking tot de over 2016 opgelegde aanslag merkte de voorzitter nog subtiel op dat hij de door de heffingsambtenaar verdedigde stelling niet in de door de gemeente gehanteerde verordening kon teruglezen. Zelfs deze uitdrukkelijke opmerking van de voorzitter van het Hof kon de heffingsambtenaar nog niet stuiten in zijn tunnelvisie. Doordat de betreffende procedure voor de gemeente reeds verloren ging vanwege vanwege het namens belastingplichtige gedane beroep op het opgewekte vertrouwen kwam het Hof in de uitspraak “helaas” niet meer toe aan de stelling of wel of niet een volgende gewone aanslag kan worden opgelegd. Ik prijs me dan gelukkig dat we in dit land rechters hebben die uiteindelijk corrigerend kunnen optreden, maar op hetzelfde moment vind ik het beschamend dat de overdrukke rechterlijke macht hier toch weer voor in actie moet komen.

Heeft u naar aanleiding van de inhoud van deze column vragen of opmerkingen , mail dan naar hans@dewilligenadvies.nl of bel naar Hans de Willigen op 0615851402.