Ondernemers, pak die kans!

We kennen het allemaal: de dagelijkse hectiek van het runnen van een camping of glampinglocatie. Gasten verwelkomen, onderhoud plegen, boekingen beheren en ondertussen ook nog nadenken over vernieuwing. Je wilt vooruit, je wilt blijven groeien, maar ja… tijd, hè? Die is altijd schaars.

Toch is het essentieel om af en toe eens buiten je eigen kader te kijken. Inspiratie opdoen, leren van anderen, ontdekken wat er speelt in de markt. Maar hoe vaak kom je daartoe? Een losse dag vrijmaken voor een bezoekje hier en daar is vaak al een uitdaging, laat staan meerdere locaties achter elkaar. Dáár ligt de kracht van de Glamping Inspiratie Tour op 24 en 25 maart 2025.

Zie het als een schoolreisje voor ondernemers. Twee dagen lang samen met gelijkgestemde glampingondernemers en leveranciers op pad, langs innovatieve locaties en vernieuwende concepten. Tijdens deze tour bezoeken we onder andere Camping Buitenland, EuroParcs De Zanding en het duurzame concept van Basecamp IJmuiden. Maar dat is nog niet alles! Ook Puur Exloo, Vakantiepark Mölke, Buitengoed de Boomgaard, Soof Retreats, Pean Buiten, Marber Veluwe en Hof van Saksen staan op het programma. Stuk voor stuk bijzondere locaties die laten zien hoe divers en vernieuwend de glampingwereld kan zijn.

Deze reis biedt een unieke kans om niet alleen inspiratie op te doen, maar ook om direct in gesprek te gaan met andere ondernemers. Wat werkt wel, wat werkt niet? Hoe kun je jouw locatie aantrekkelijker maken en inspelen op de groeiende vraag naar luxe en duurzame verblijven? Het delen van ervaringen en inzichten maakt deze tour zo waardevol.

De interesse is groot: er zijn al 35 aanmeldingen! Dit is niet zomaar een uitje; het is een investering in de toekomst van jouw onderneming.

Wil je vooroplopen in de markt? Dan is dit een must. Mis deze kans niet en schrijf je in voor de Glamping Inspiratie Tour. Maar let op: er is een kans aanwezig dat je – wanneer je terugkomt van de reis – vol met inspiratie je eigen camping volledig wil omgooien. Je bent dus gewaarschuwd!