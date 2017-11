Lichte groei in 2016 voor bedrijfstak Spelen en Bewegen

Optimisme overheerst onder de bedrijven die zich bezighouden met spelen en bewegen. Dit blijkt uit een enquête die de branchevereniging Spelen en Bewegen heeft gehouden onder haar leden. De cijfers over 2016 laten een lichte groei zien ten opzichte van 2015.

De omzet van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld is met 6% toegenomen

En het aantal medewerkers dat zij opgeven is met 4% gegroeid. 86% van de bedrijven die de enquête hebben ingevuld, heeft de indruk dat het in 2017 nog beter gaat dan in 2016. Voorzitter Anne Koning van de Branchevereniging reageert verheugd op deze uitkomsten: “Het lijkt erop dat de daling is omgebogen en er nu meer ruimte is bij onze opdrachtgevers voor spelen en bewegen. Dat is goed nieuws voor onze leden én voor de kinderen in Nederland. Want die hebben echt behoefte aan goede speel- en beweegplekken buiten. Bovendien maakt de branche ook steeds vaker plekken voor jongeren en volwassenen. Ook voor hen is gratis beweegruimte van belang.”

Een duidelijk positieve ontwikkeling

De branchevereniging Spelen en Bewegen wordt gevormd door het merendeel van de bedrijven die zich bezig houden met spelen en bewegen. Dat zijn bedrijven die speelplaatsen ontwerpen of erover adviseren, of die hele speelplaatsen realiseren. En bedrijven die speeltoestellen bouwen, inspecteren of onderdelen leveren voor speelplaatsen. 68% van de leden heeft de enquête ingevuld. Een absoluut getal voor de omzet van de hele bedrijfstak Spelen en Bewegen is daarom niet te geven, maar de positieve ontwikkeling is duidelijk.

Foto: spelende kinderen op een kogelcaroussel (leverancier: Spereco)