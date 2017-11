Finalisten ontwerpwedstrijd vakantiehuis bekend gemaakt

Idee winnaar wordt gerealiseerd in woning voor goed doel

Twee Zeeuwse basisscholen en een school uit Limburg hebben het geschopt tot de finale van de ontwerpwedstrijd van de Koos Konijn Foundation. De ideeën van de uiteindelijke winnaar worden gerealiseerd in één van de goededoelenhuizen. Door deze woningen kunnen jaarlijks ruim duizend gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen, gratis op vakantie. Groep 7/8 van Het Samenspel uit Wolphaartsdijk is genomineerd met Het Happy Holiday Island. Ook het ontwerp van groep 8 van De Kirreweie uit Burgh-Haamstede behoort tot de laatste drie. De andere finalist is groep 7/8 van basisschool de Budschop uit het Limburgse Nederweert. “We zijn onder de indruk van de grote hoeveelheid creatieve inzendingen die we hebben mogen ontvangen”, zegt jurylid en Roompot-CEO Jurgen van Cutsem. “We wilden graag zien wat de wensen zijn van de gasten van morgen. In een tijd van mobiele telefoons, tablets en games hadden we gedacht dat daar veel aandacht voor zou zijn. Niets is minder waar: klimmen, klauteren en zwemmen voeren in alle ontwerpen de boventoon. Ook kinderen van nu willen blijkbaar gewoon lekker buiten spelen.”

Creativiteit en haalbaarheid

De jury bestond uit Monique Smit, kinderboekenschrijver Wim Hofman, Jurgen van Cutsem en architecten en bouwkundigen. Naast creativiteit en originaliteit letten zij ook op duurzaamheid en de haalbaarheid van het ontwerp. De uiteindelijke winnaar wordt namelijk echt gebouwd. Volgens Van Cutsem waren scholen heel enthousiast over de wedstrijd. “We hebben heel veel reacties ontvangen van meesters en juffen. Ze vonden het leuk om te doen en zagen ze het als een mooie kans om de creativiteit en talenten van kinderen te benutten. Sommigen vonden zelfs dat de klas door de nauwe samenwerking een stuk hechter is geworden. Een groter compliment hadden we niet kunnen krijgen.”

CEO Roompot: “Trots op leerlingen”

De jury kwam bijeen om drie kandidaten te selecteren uit de ruim tachtig inzendingen waaraan tweeduizend leerlingen hebben gewerkt. Alle creaties werden tentoongesteld op het vakantiepark in Kamperland. “We zijn trots dat zoveel leerlingen hieraan hebben gewerkt”, aldus Van Cutsem. “Het gemeenschappelijke doel van de wedstrijd is een prachtig vakantiehuis neer te zetten waar gezinnen die in een moeilijke periode zitten kunnen verblijven. Kinderen zijn onze gasten van morgen. Het is mooi om te zien hoe ze door creativiteit en teamwerk van hun ideeën prachtige ontwerpen hebben gemaakt.” Nu de drie finalisten bekend zijn, is het ook aan het publiek om een winnaar uit te kiezen. Via de Facebookpagina van Roompot Vakanties kunnen mensen vanaf maandag 27 november stemmen op hun favoriet. De publieksstem vormt een onderdeel van het jurybesluit. De winnaar wordt 13 december uitgeroepen. Die klas mag een gezin nomineren dat als eerste in het toekomstige vakantiehuis mag verblijven. Daarnaast krijgt de winnaar een volledig verzorgd feest, inclusief dj, eten, drinken, activiteiten en vervoer, op één van de vakantieparken van Roompot.

Winnend ontwerp in 2018 gebouwd

Het winnende ontwerp wordt medio 2018 gerealiseerd op vakantiepark Hunzedal. De eerste woning van de Koos Konijn Foundation opende 20 mei op vakantiepark Weerterbergen de deuren. De komende jaren zullen er meerdere goededoelenhuizen opengaan. De Koos Konijn Foundation is een initiatief van Roompot Vakanties.

foto: Het winnende ontwerp van basisschool De Kirreweie uit Burgh-Haamstede