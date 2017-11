Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikt 15 miljoenste zwemdiploma uit

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikt donderdagochtend 7 december 2017 het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit in Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein. Het kind dat dit zwemdiploma krijgt, heeft kort geleden het Zwemdiploma C behaald. De uitreiking vindt plaats tijdens de Praktijkdag Zwemonderwijs, een studiedag voor zwemonderwijzers, met dit jaar als thema ‘Heel Nederland zwemveilig’. Aansluitend neemt prof.mr. Pieter van Vollenhoven het eerste exemplaar van het nieuwe Nationale Zwemdiploma in ontvangst. Het Nationale Zwemdiploma krijgt vanaf 1 januari 2018 een nieuw uiterlijk. Dit nieuwe uiterlijk past binnen een aantal vernieuwingen dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ op 1 januari 2018 doorvoert, zoals de introductie van de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en de doorontwikkeling van de exameneisen bij het diplomazwemmen. De Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC, worden uitgegeven door stichting het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Deze organisatie heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo’n hoog mogelijk niveau te brengen. Dit betekent dat iemand zich kan redden wanneer hij of zij in het water valt en veilig kan recreëren in het zwembad en in open water in Nederland. Daarom geeft het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ het Zwem-ABC uit. Met Zwemdiploma C van het Zwem-ABC wordt voldaan aan de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid. Leden van de Koninklijke Familie tonen betrokkenheid vanaf de uitgifte van het eerste Nationale Zwemdiploma. Bij de oprichting van de voorganger van stichting het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in 1984 reikte Prins Bernhard het eerste Nationale Zwemdiploma uit. In 1995 werd de uitreiking van het 5 miljoenste Nationale Zwemdiploma gedaan door prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Prins Pieter Christiaan reikte het 10 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit in 2005. Kijk hier voor meer informatie.