Lucky in Rijssen grote winnaar Nightlife Awards 2018

Lucky The Feelgood Provider mag zich de Populairste Club van Nederland noemen. De club uit Rijssen kreeg van het uitgaanspubliek de meeste stemmen en scoorde heel hoog op diverse Facebookprestaties. Shotto Zwolle ontving de Award voor Populairste Shotjesbar van Nederland. Bij Eetcafe Spijker in Eindhoven maken de tafeltjes ’s avonds plaats voor de dansvloer. En met succes, want Spijker werd gekroond tot Populairste Danscafe. Cafe Bar ’t Lemke won net als vorig jaar de Award voor Populairste Feestcafe van Nederland. De Nightlife Awards werden voor de 14e keer uitgereikt in Club Rodenburg Beesd. Alle awards zijn uitgereikt op basis van het aantal uitgebrachte stemmen en de prestaties op Facebook. Toch heeft organisator Jacco Bijlsma nog wel wat toe te voegen aan de cijfers: “Het is een zeer bijzondere prestatie van Lucky. We zien al jaren een enorme verschuiving van het uitgaanspubliek naar de grote steden. Met name de grote clubs in de regio hebben daar zwaar onder te lijden. Lucky weet ondanks die negatieve tendens toch nog massa’s mensen op de been te brengen. Ze zijn zeer sterk in doelgroep segmentatie, programmering en marketing. Speciale feesten voor diverse doelgroepen in brede leeftijdscategorieën is hun absolute kracht. Ik vind dan ook dat ze de terechte winnaar zijn!”

Uitgaanspubliek bepaalt de winnaars

De Nightlife Awards zijn populariteitsawards, waarbij de einduitslag volledig wordt bepaald door het uitgaanspubliek. Vanaf 15 september t/m 1 oktober 2018 zijn er ruim 20.000 stemmen uitgebracht via de stemmodule van de Nightlife Awards op internet. Maar ook de Facebookprestaties zijn meegenomen in de einduitslag. Klik hier voor informatie.