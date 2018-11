Horecava 2019: meer beleving en nieuwe initiatieven

Horecava 2019 introduceert het nieuwe Food Mobility & Delivery. Het Bar segment groeit met extra aandacht voor speciaal- en craft bier. Fast Casual en Fast Service bevinden zich samen in een hal van maar liefst 12.000m². Het Innovation LAB laat weer vernieuwende oplossingen zien en het Startup-LAB staat vol nieuwe ondernemingen. Nieuwe netwerkmomenten zijn de Street Takeover en de Marketing Breakfast Club. Het hele RAI Amsterdam-complex staat van maandag 7 tot en met donderdag 10 januari 2019 in het teken van eten, drinken, buitenshuis slapen en gastvrijheid.

Nieuw: Food Mobility & Delivery

Alle schakels binnen de foodservice keten krijgen met uiteenlopende logistieke uitdagingen te maken. Bij Food Mobility & Delivery maakt de bezoeker kennis met ‘klassieke’- en ‘nieuwe’ vervoersmiddelen, partners in maaltijdbezorging en alle aspecten voor het inrichten van een (maaltijd)bezorgingstraject. Luuk Scholte, Group Food Director Horecava: ‘Trends vormen voor ons de basis om nieuwe initiatieven aan de beurs toe te voegen om zo de horeca professional nog beter te helpen. Met de steeds bredere programmering en het grotere beursoppervlak adviseren we onze bezoekers het beursbezoek goed voor te bereiden om zo niets te missen’.

Vernieuwing Fastservice, Bar en Start-up LAB

Het Bar segment krijgt een eigen speciaal- en craft bier hal met twee speciale pop-up bier restaurants met als thema food pairing met bier. Aanbieders van softdrinks, wijnen en gedistilleerde dranken zijn te vinden in een tweede hal met een eigentijds programma voor bartenders i.s.m. ISAAC Company. Fastservice en Fast Casual krijgen een nieuwe impuls en verplaatsen naar een andere hal. Meer dan 35 start-ups presenteren zich in het Start-up LAB, hier kan de bezoeker kennis maken met uiteenlopende nieuwe initiatieven. Het InnovationLAB is zoals altijd de plek voor vernieuwende horecaproducten en -diensten.

Nieuwe netwerk events

In samenwerking met Foodservice XS presenteert Horecava voor marketeers in foodservice op woensdagochtend, 9 januari 2019, de Marketing Breakfast Club. Tijdens de Marketing Breakfast Club krijgt de marketeer in een ochtend een update over één van de belangrijkste thema’s van de toekomst: circulariteit. Horecava organiseert in samenwerking met Ondernemersvereniging Reguliersdwarsstraat op 7, 8 en 9 januari 2019 de Horecava Street Takeover in de Reguliersdwarsstraat in hartje Amsterdam. Bezoekers van de Horecava kunnen hun beursbezoek verlengen met een bezoek aan deze straat met een zeer gevarieerd horeca aanbod, volledig in het teken van Horecava. De Street Takeover biedt bezoekers en exposanten de mogelijkheid om borrels, diners en feesten te bezoeken.

Bellavita

De Italiaanse keuken heeft een hoge populariteit in Nederland. Bellavita presenteert zich aan het Nederlandse publiek tijdens de Horacava met diverse tastings, meer exposanten en een breder wijn aanbod. De Italiaanse vakbeurs voor finefood en wine professionals is van maandag 7 tot en met woensdag 9 januari 2019 in de Amsterdam RAI.

Compleet aanbod

Naast vernieuwingen biedt de Horecava een compleet en vertrouwd aanbod van meer dan 700 exposanten in onder andere Food, Hotel, Dienstverlening, Groot Keuken en Koffie, Thee, Bakkerij. Ook diverse Pop-Up restaurants onder leiding van toonaangevende chefs geven acte de préséance zoals de bezoeker dat gewend is. Met de groei van de Horecava is het mogelijk een ronde te lopen door alle hallen van RAI Amsterdam.

Tickets met korting t/m 31 december

Horecava is de grootste, innovatieve en inspirerende vakbeurs in Nederland voor horecaprofessionals in de foodservice industrie en is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur, van maandag 7 tot en met donderdag 10 januari 2019 in de Amsterdam RAI. Tot en met 31 december 2018 kost een ticket € 25,-, daarna € 55,- (of gratis op uitnodiging). Het complete programma is in december terug te vinden op horecava.nl. Horecava biedt hotelovernachtingen aan zodat een bezoek aan de Horecava goed te combineren is met het avondprogramma van de Horecava Street Takeover.