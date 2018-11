Nominaties Horecava Innovation Award 2019 bekend

Rookworst van damhert uit de duinen, composteerbare patatbakjes van suikerriet, medewerkers werven door middel van swipen en een volledig geautomatiseerde cocktailbar. Het is een greep uit de fantasierijke innovaties die zijn genomineerd voor de Horecava Innovation Award 2019; dé jaarprijs voor de beste innovaties in de Nederlandse foodservice branche. Tijdens de opening van de Horecava 2019 in de RAI Amsterdam wordt de winnaar bekend gemaakt. De deskundige jury selecteerde in vier categorieën zestien veelbelovende producten en diensten uit een ‘all time’ recordaantal inzendingen: 189!

Tijdens de opening van de 63ste Horecava, op maandag 7 januari 2019 in RAI Amsterdam, worden de categoriewinnaars, de overall winnaar en de winnaar van de Karel de Vos Duurzaamheid Award bekend gemaakt. De overall winnaar krijgt behalve de felbegeerde wisselbeker en eeuwige roem, een stroom aan publiciteit in de pers en op social media.Een onwaarschijnlijk grote oogst van 189 innovatieve inzendingen dit jaar (tegen 120 vorig jaar). Meer dan hónderd innovaties vielen in de categorie Food & Beverage. De jury had de handen vol en leed na afloop van de proefsessies aan overprikkelde smaakpapillen. De verschuiving van dierlijk eiwit naar plantaardig, dendert door met onverminderde vaart. Veel inzenders willen een duurzaam, lekker en snel alternatief bieden aan de immer uitdijende groep van vege- en flexitariërs. Opvallend is de stijging van het aantal vegan producten, die helemaal niets dierlijks meer bevatten. Plant-based koken zet door. Verder creatieve oplossingen voor keukens die handjes tekort komen. Producten van natuurlijke, recyclebare grondstoffen maken korte metten met de plastic- en kledingberg in de categorie Concepts, Interior & Design. Ook bij Equipment & Services ligt focus op tegengaan van verspilling. Daarnaast zijn er antwoorden op het gebrek aan personeel in de vorm van handige apparaten, die een deel van het werk kunnen overnemen. De deeljury van de nog jonge categorie Digital, Apps & Social Media had heel wat te testen. De inzendingen waren avontuurlijker dan vorig jaar. Van hippe wervingsapp voor medewerkers tot een ‘warm en gastvrij’ alternatief voor het onpersoonlijke online reserveren. Artificial intelligence en swipen doen hun intrede. Na een intensieve dag proeven, keuren en testen kwam de onafhankelijke jury, bestaande uit ondernemers, deskundigen en vakjournalisten, tot de volgende zestien genomineerden:

Nominaties Horecava Innovation Award 2019

Categorie Concepts, Interior & Design

Circulaire kokskledinglijn van Persu, gemaakt van Infinity-stof van Dutch Awearness; een 100% recyclebare polyester stof, waarvan tot ácht keer nieuwe werkkleding kan worden gemaakt. Persu, Lijnden

Flyingtable is een slim frame met deelbaar tafelblad dat om palen, zuilen én bomen kan worden geklemd. Sterk, fraai en demontabel dus makkelijk op te slaan. Flyingtable, Houten

NOHBO drops, Shampoo, conditioner, douchegel etc., per portie verpakt in een ecologisch verantwoorde, wateroplosbare folie, in druppelvorm. ‘Drop’ natmaken en wassen maar. Geen plastic flesjes meer. Bunzl Cosmetics, Nijmegen

Snackdisposables van suikerriet, aantrekkelijk en 100% composteerbaar. Passen in elke bakwand-dispenser. Gemaakt van grondstoffen die weer natuurlijk aangroeien. Wég met het witplastic patatbakje! Natureko, Waddinxveen

Categorie Digital, Apps & Social Media

AssistYou, een intuïtief werkende digitale telefoonservice voor de horeca die is gebaseerd op artificial intelligence. Warmer en gastvrijer dan online reserveren, 24/7 beschikbaar. AssistYou, Rotterdam

Deliverect, maakt einde aan de wildgroei van bonnenprinters en monitors van diverse bezorgdiensten als Deliveroo, Thuisbezorgd, etc. in horecakeukens. Alles komt overzichtelijk op één plek binnen. Deliverect, Gent (Be)

OnJobs, een nieuwe en uiterst visuele manier van het opstellen en presenteren van horecavacatures. Voor de nieuwe generatie die geen lappen tekst meer leest. Swipend door vacatures en werkgevers. OnJobs, Den Haag

SO Connect Review, op één plek duidelijk overzicht houden over reviews die mensen online over je horecazaak plaatsen. En vandaaruit direct reageren. Helpt actief de online reputatie te verbeteren. So Connect, Amsterdam

Categorie Equipment & Services

Asept Fretus pomp, sauzendispenser; hygiënisch, herbruikbaar, vaatwasserbestendig en gebruiksvriendelijk. Voor exact en snel portioneren van sauzen vanuit staande of hangende flessen. Bereila, Bedum

Glazenwasmachine TOP DRY, gegarandeerd een poleervrij en kurkdroog resultaat. Maakt een eind aan natte glazen en vervelend ontsnappende warme damp. Hobart, Woerden

TenderOne Bottle tender, geautomatiseerde cocktailbar die het mogelijk maakt heel precies cocktails, mix- en frisdranken te produceren in 10 seconden. Combineert 16 tot 34 ingrediënten. TenderOne-cocktails, Nuenen

Zero foodwaste brengt voedselverlies in kaart. Met een speciale beeld herkennende camera en weegschaal bij de afvalbak creëer je een verspillingsmonitor. Maakt tastbaar wat wanneer waarom wordt weggegooid. Zero foodwaste, Utrecht

Categorie Food & Beverage

Aard, drank van houtgerijpt wild bier, geblend met kvass van oud desembrood, rode biet en absintalsem. Qua smaak tussen bier en wijn in, gastronomisch goed inzetbaar. Nevel Artisan Ales, Nijmegen

Amster-Damhertenrookworst, ambachtelijk geproduceerde rookworst met vlees van damhert uit de Amsterdamse Waterleidingduinen. Heerlijk van smaak, bovendien halal. Pieter van Meel Wild en Gevogelte, Amsterdam

De Balletjes, borrelsnack gemaakt van de reststromen van duurzame verse frietproducent. Te frituren balletjes van aardappelafsnijsels met kaas en IPA bier op smaak gebracht. FrietHoes, Haarlem

kukki Cocktails, spannend ogende cocktails met ijsblokjes en vers fruit, ín de fles. 18 maanden houdbaar, zonder chemische toevoegingen. Maakt nieuwsgierig. kukki, Berlijn (DE)

Het Octrooicentrum Nederland van de Overheid staat alle genomineerden die dat wensen weer bij met goede raad.

Karel de Vos Duurzaamheid Award

Voor de zevende keer wordt de Karel de Vos Duurzaamheid Award uitgereikt. De fraaie trofee is vernoemd naar de in 2012 overleden initiatiefnemer en eerste juryvoorzitter van de Horecava Innovation Award. De prijs is voor de innovatie die het meest blijk geeft van een duurzame, toekomstgerichte visie en die ondernemers nieuwe kansen biedt. Alle inzendingen maken kans. Klik hier voor informatie.