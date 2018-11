Recreatie Vakbeurs is een creatief concept rijker

Recreatie Vakbeurs is weer een creatief concept rijker. Na het succesvolle concept van Happy Camping, is nu een ander inspiratieplein onder handen genomen. Het inspiratieplein zwembad & water wordt omgetoverd tot een tropisch eiland, compleet met strand, water, rieten huisjes en palmbomen. Zowel Happy Camping als het tropisch eiland maken deel uit van het concept van de zeventiende editie van Recreatie Vakbeurs op 27, 28 en 29 november in Evenementenhal Hardenberg.

Voor het ontwerp van het tropisch eiland werkt organisator Easyfairs samen met belevingsarchitect Stan de Haas. Dit inspiratieplein is te vinden in hal 2. De aanwezige zwembadbouwers, leveranciers in zwembadcomponenten, verlichting, filter- en pomptechnieken, maar ook softubs en (speel)attracties hebben bijgedragen aan de tropische look & feel van dit inspiratieplein. Voor het derde jaar op rij creëert de beursorganisatie een Happy Camping in hal 1 met gras, heuvels, bomen en struiken. Dit jaar zijn er ook sprookjeselementen te bewonderen. In deze omgeving worden diverse producten gepresenteerd; van safaritent tot afvalbak en van boomhut tot zonnepaneel. Dit themaplein doet denken aan een real life camping. Verder zijn er onder andere boomhutten en een nagebootst stromend riviertje.

Ronde Tafel sessies

Het kennisprogramma van Recreatie Vakbeurs bestaat onder meer uit Ronde Tafel gesprekken met regio Achterhoek, regio Twente en Ardoer Campings. Per beursdag is er één Ronde Tafel sessie. Elke sessie duurt maximaal 60 minuten. Op beursdag 1 staat de regio Achterhoek centraal. Aan tafel schuiven Manuel Hezeman (Directeur Stichting Achterhoek Toerisme), Annemiek Riefel (Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek Toerisme), Nienke Piepers-Schieven (Recreatie ’t Lohr), Jan van der Heide (camping Vreehorst), Edwin Bomers (Marveld Recreatie), Hendrik Jan Mensink (camping De Twee Bruggen) en Edwin Kok (Euregio Nederlands-Duits-samenwerkingsverband).

Op dag 2 is het de beurt aan de regio Twente met Marion Vorkink (Regio Twente), Jan Bakker (voorzitter Gastvrij Twente), Bob de Waal (General Manager Resort Bad Boekelo & Hotel Huis van Bewaring), Quirine ter Haar (Twente Marketing), Han van den Heuvel (Route Netwerken Twente) en Benno Brand (wethouder Gemeente Dinkelland). Op de derde beursdag schuift Ardoer Campings aan tafel om te praten over succesvol samenwerken met onder meer overheidsinstanties, horecaondernemingen, dagrecreatie en VVV-kantoren. De Ronde Tafelsessies maken deel uit van het kennisprogramma van Recreatie Vakbeurs dat verder bestaat uit diverse lezingen en presentaties in het kennistheater. Een volledig overzicht met tijden, sprekers en onderwerpen is te vinden op www.recreatie-vakbeurs.nl.

Openingstijden Recreatie Vakbeurs 2018

De zeventiende editie van Recreatie Vakbeurs vindt plaats op 27, 28 en 29 november 2018 in Evenementenhal Hardenberg. Op deze drie dagen is de beurs geopend van 12.00 tot 20.00 uur. V

oor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.