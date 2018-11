Workshop in De Efteling laat zien hoe Nederlandse toeristische sector toegankelijker kan worden voor toeristen met beperking

De toeristische sector moet stappen zetten om ervoor te zorgen dat toeristen met een beperking onbezorgd vakantie kunnen vieren en volwaardig kunnen deelnemen aan attracties, excursies en evenementen. Zo telt Nederland maar liefst 2,3 miljoen mensen met een beperking en neemt de mobiliteit van mensen door de vergrijzing af. Om te laten zien hoe de sector toegankelijker kan worden voor mensen met een beperking heeft Breda University of Applied Sciences een workshop ontwikkeld die op 22 november in De Efteling zijn eerste editie beleeft. De workshop is onderdeel van Newscat: een Erasmus+-project, dat doel heeft de dienstverlening van bedrijven aan toeristen met een beperking te verbeteren. Erasmus+ is een programma van de Europese Unie gericht op onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa.

Samen werken aan inclusief toerisme

Dat toeristen met een handicap net als iedereen zorgeloos vakantie willen vieren wordt steeds vaker erkend en is in sommige landen ook in de wet geregeld. In Nederland kan er echter nog veel verbeteren om de leisure-industrie voor deze groep toeristen toegankelijker te maken. “Er zijn nog veel hotels, restaurants, attractieparken en diensten die je zou kunnen vergelijken met een boot waar niet iedereen aan boord kan en de drempel letterlijk te hoog is. Hiervan willen we spelers in de recreatieve sector bewust maken”, vertelt Brigitte Ars, docent van Breda University of Applied Sciences en projectleider Newscat. “In de workshop gaat het onder meer om de vraag hoe je toeristen met een beperking in beeld kunt krijgen en wat hun behoeften zijn. We bieden de deelnemers handvatten voor de stappen die ze kunnen nemen om de sector voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze manier kunnen we samen werk maken van inclusief toerisme. Want als je toegankelijk bent voor mensen met een beperking, ben je toegankelijk voor iedereen. Oók voor andere senioren en gezinnen met kleine kinderen.” Tijdens de workshop wordt een overzicht gegeven van de laatste ontwikkelingen, komt de doelgroep zelf aan het woord en bespreken de deelnemers hoe zij aan de slag kunnen gaan met het verbeteren van hun dienstverlening voor mensen met een beperking. Ook bezoeken zij de VR-attractie Droomvlucht van De Efteling: een virtuele versie van de gelijknamige attractie, speciaal voor mensen die niet in de echte Droomvlucht kunnen. Voor Breda University of Applied Sciences, die de workshop samen met Newscat heeft ontwikkeld, biedt het project een goede aanleiding om kennis op te bouwen over dit onderwerp, zodat dit kan worden geïntegreerd in het onderwijs. Zo is inclusie een belangrijk thema waarop zij in haar onderwijsprogramma’s en projecten nadrukkelijk inspeelt. Klik hier voor informatie.