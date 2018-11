2 miljoen voor versterking Brabantse culturele sector

Dit najaar zijn er weer dertien projecten binnen het impulsgeldenprogramma gehonoreerd. Het zijn de laatste projecten voor dit jaar, want het subsidieplafond is na deze derde ronde bereikt. In totaal zijn er in 2018 33 projecten gehonoreerd en is er ruim 2 miljoen besteed aan het versterken van de Brabantse culturele sector en het verbinden van de cultuursector met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu. Voor het jaar 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Kunstloc Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Twee projecten uitgelicht

Eén van de gehonoreerde projecten is ‘Blind Walls Gallery’ van Graphic Matters. Door muurschilderingen worden de verhalen van de stad Breda permanent zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte. Via de website, app of tijdens rondleidingen met een gids ontdekken bewoners, bezoekers en bewonderaars van street art allerlei verhalen. Het project, dat ook wordt ondersteund door de gemeente, verspreidt zich als een olievlek over de stad. Steeds vaker nemen bewoners, woningbouwcorporaties en gebiedsontwikkelaars het initiatief tot samenwerking. De muurschilderingen verbinden verschillende mensen en partijen met elkaar. En er zijn bijkomende opbrengsten op het gebied van sociale cohesie, toeristische aantrekkingskracht, lokale trots, media aandacht, afname van zwerfvuil in de omgeving en de ontsluiting van immaterieel erfgoed. De komende twee jaar wordt een krachtige impuls gegeven aan Blind Walls Gallery. De impulsgelden zijn er ook voor individuele makers. Lisanne (Sanne) van Hek, gevestigd in Eindhoven, ontvangt een impulsbijdrage om de doorstart in haar muzikale carrière substantieel vorm te geven. Van Hek was een upcoming name in de internationale de jazz- en impro-scene. Na een aantal jaar afwezig te zijn geweest wil Van Hek zich opnieuw muzikaal laten gelden. Niet als trompettist, maar met een elektronische set en met multidisciplinaire projecten. De impulsgelden worden ingezet voor de doorontwikkeling op artistiek en zakelijk vlak. Hierdoor kan Lisanne van Hek haar muzikale beroepspraktijk naar een hoger plan tillen en een stevig fundament leggen voor de toekomst. Dat is een belangrijk element van het impulsgeldenprogramma: dat er projecten mogelijk worden gemaakt waarmee makers en culturele instellingen groter zakelijk en/of artistiek succes behalen op de lange termijn.

Gehonoreerde projecten

In totaal is er na de derde uploadtermijn €644.709 uit het impulsgeldenprogramma toegekend. De gehonoreerde aanvragen impulsgelden tonen opnieuw heel uiteenlopende plannen, zowel op het gebied van amateurkunst en cultuureducatie als op het gebied van de professionele kunsten, verspreid over de diverse disciplines en combinaties daarvan. Ook worden er verbindingen gelegd met andere domeinen, zoals onderwijs, zorg, welzijn, landschap en milieu. Lees hier meer over alle toegekende aanvragen. Er is dit jaar opnieuw een groot beroep gedaan op de impulsgelden. In totaal zijn er tijdens de eerste drie rondes 109 subsidieaanvragen binnengekomen, met een totaal aangevraagd bedrag van ruim 5,8 miljoen. Het subsidieplafond is nu bereikt. Voor de laatste en vierde ronde is geen budget meer beschikbaar. In totaal is er in 2018 2 miljoen besteed aan culturele projecten die bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Voor het jaar 2019 stellen de Provinciale Staten van Noord-Brabant opnieuw een bedrag beschikbaar voor het impulsgeldenprogramma. Gedeputeerde Henri Swinkels: “Met het impulsgeldenprogramma stimuleert de provincie initiatieven die een impuls geven aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem. Het was enkele jaren geleden een initiatief van Provinciale Staten, die daarmee een geweldige regeling hebben geïnitieerd. Mooi om te zien dat nog steeds veel makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven een bijdrage leveren aan versterking van de culturele sector, met behulp van deze regeling.”

Kunstloc Brabant (voorheen bkkc en Kunstbalie) is in opdracht van de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Meer informatie over het impulsgeldenprogramma vind je hier.

foto: Blind Walls Gallery: “Mantra” (locatie: Tuinzigtlaan, Breda), foto door Edwin Wiekens