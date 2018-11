Vendor is Tilburgs bedrijf van de maand

Vendor, specialist in toilet hygiëne, is uitgeroepen tot ‘Tilburgs bedrijf van de maand’. De Tilburgse bedrijven van de maand zijn ambassadeurs voor Tilburg. Vendor krijgt de prijs omdat dit sociale bedrijf de laatste jaren een enorme boost doormaakt, prijzen in de wacht sleept en een grote ambassadeur en werkgever is voor de stad. Wethouder Berend de Vries (economie) reikte de prijs uit tijdens een bezoek op 16 november, Dag van de Ondernemer. “Hoe mooi en fijn is het om op de Dag van de Ondernemer* een bedrijf uit Tilburg in het zonnetje te mogen zetten! Vendor is een landelijk bekende en sterke merknaam. In Tilburg produceren ze innovatieve producten en werken ze veel samen met lokale partijen. Daarnaast bieden ze werkgelegenheid aan meer dan 200 personen, waaronder ook mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Kortom, een bedrijf dat – net zoals Tilburg – steeds aan de weg blijft timmeren, en de benoeming tot ‘Bedrijf van de Maand’ zeker verdient.”

Innoveren met lokale partners

Vendor is in 1961 gestart in Heemstede. Vanaf 1980 settelde het bedrijf zich met haar productieactiviteiten in Tilburg en in de jaren erna werden alle bedrijfsactiviteiten stapsgewijs naar Tilburg verplaatst. In 2011 heeft een investeringsbedrijf een groot deel van de aandelen overgenomen en Vendor een flinke boost gegeven. Binnen het bedrijf heerst de Tilburgse aanpakmentaliteit: “Doe maar gewoon, dan doen we gek genoeg”. Dagelijks zijn ze, vanop het bedrijventerrein Vossenberg, bezig om van het toiletbezoek een beleving te maken. Dit doen ze onder andere in samenwerking met (Tilburgse) partners zoals Fuji en Sense Company (in oktober Bedrijf van de Maand). Sabine Thuysbaert, CEO bij Vendor: “Ons ultieme doel is van elk toiletbezoek een happy moment maken en daarbij doen we het Tilburgse ‘gewoon’ graag ongewoon goed. Bijvoorbeeld met onze IQ handdoekautomaat, een unieke oplossing voor locaties met piekbelasting, zoals o.a. luchthavens, recreatie en industrie. En ons nieuwe Smart Washroom concept : Dispensers voorzien van slimme sensortechnologie, verbonden via het internet, verwittigen vanop afstand wanneer zij leeg dreigen te geraken, zodat ze tijdig kunnen bijgevuld worden met papieren handdoeken, zeep of toiletpapier. In ons MVO beleid is het jaarlijks creëren en invullen van een aantal stage- en leerwerkplekken een belangrijke KPI. Afgelopen jaar doorliepen we met VSO Parcours een succesvol traject, waardoor een nieuwe collega nu, via een BBL opleiding, leren en werken combineert. Daar worden wij happy van! Verder ondersteunen we in onze regio sociale initiatieven zoals Villa Pardoes, waarbij collega’s letterlijk Helpende Handen bieden en nemen we bewust deel aan het Beursvloer event, waarbij Tilburgse bedrijven een aantal maatschappelijke organisaties ondersteunen. Zo hielpen we het afgelopen jaar het Sint Nicolaas Comité Tilburg, de Stichting ‘Broodje Aap & Linke soep’ en de Petanque vereniging Tilburg, met de inrichting van hun toilethygiëne. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat hoog op onze agenda. Onze slogan is niet voor niets: “Smart solutions, happy people.”

Ambassadeur voor Tilburg

Vendor is ook zonder meer een ambassadeur voor de stad. Vendor werkt graag samen met lokale bedrijven en ook de allergrootste landelijke partijen waarmee ze samenwerken, weten dat Vendor uit Tilburg komt. Wat heeft Tilburg als ondernemersstad dan te bieden? Sabine Thuysbaert: “Het industriële karakter van de stad, gekoppeld aan innovatie en de grote diversiteit aan bedrijven, zijn voor Vendor een pluspunt. Daarnaast is de gunstige ligging van Tilburg, in het midden van onze thuismarkt, een groot voordeel.”