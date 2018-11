Flevoland heeft een nieuw Vrijetijdsmerk

Je moet maar durven een hele provincie opbouwen uit het niets. Flevoland vroeg om een nieuw vrijetijdsmerk en dat hebben we in Flevoland met elkaar gecreëerd. Een merk, waardig aan onze identiteit. Bij een nieuw merk horen middelen en een lanceringscampagne. Afgelopen donderdag, tijdens het vrijetijdscongres, werd het merk gepresenteerd.

We leven in een wereld waar veranderingen op mondiaal, nationaal en regionaal niveau elkaar in een rap tempo opvolgen. Groei in het toerisme, biedt kansen voor nieuwe ontwikkelingen! Veranderingen die vragen om een nieuwe aanpak en nieuwe samenwerkingen. Juist in die dynamiek van verandering is een duidelijk beeld waar Flevoland voor staat belangrijk. Dat bereiken we alleen als we dit met elkaar uitdragen. Een merk dat ondernemers, inwoners en bezoekers met elkaar verbindt. Wat je precies laat ervaren waar Flevoland voor staat.

Het DNA van Flevoland

Flevoland is nieuw, gemaakt land. Land dat op de tekentafel is bedacht en uitgetekend. Het is nieuw land op de zeebodem en ademt ruimte. Ruimte om idealen te realiseren. De ruimte zorgt voor ontwikkeling, eigenlijk is Flevoland nog lang niet af. Opvallend is de ondernemerszin en de mentaliteit van aanpakken. Het gebied daagt uit nieuwe zaken op te pakken. Dat doe je niet alleen, maar met elkaar. Flevoland, het nieuw gemaakte land, heeft en geeft je ruimte. Ruimte om te ontdekken. We maken met elkaar een plek waar je, elke keer weer, een ervaring beleeft.

Samen werken aan een sterk merk

Het merk is vormgegeven in een beeldmerk, typografie, fotografie en tone of voice. Dit merk is van iedereen. We hebben ook iedereen nodig om het merk sterker te maken. Bewoners, ondernemers en organisaties. Iedereen kan het verhaal vertellen. Op een verjaardag, website of door foto’s en verhalen te delen op social media. Kortom, het merk is van ons allemaal!

We nodigen iedereen uit het merk te gaan gebruiken. Om het makkelijk te maken hebben we hiervoor diverse tools ontwikkeld.

Campagne: ‘Flevoland lijkt nergens op’

Flevoland lijkt op niets dat al bestaat. Flevoland is duidelijk anders. Met onze prikkelende campagne ‘Flevoland lijkt nergens op’ dagen we de Flevolander uit na te denken over Flevoland. En we maken ze nieuwsgierig om een kijkje te nemen op de nieuwe website.