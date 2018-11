Twee weekenden Sinterklaasfestijn in Toverland

Attractiepark Toverland staat in de weekenden van 24 & 25 november en 1 & 2 december in het teken van het Sinterklaasfestijn. Tijdens dit evenement komt de goedheiligman samen met zijn magische pieten naar Toverland. Er zijn diverse extra activiteiten, waaronder een Sinterklaasshow, een Pepernoten Expeditie en een Pietencircus. Daarnaast zijn de attracties in de indoor themagebieden Land van Toos en Wunderwald geopend. Tijdens het Sinterklaasfestijn vinden er in Toverland diverse feestelijke activiteiten plaats. Zo kunnen jeugdige bezoekers deelnemen aan een heuse Pepernoten Expeditie. Bij de ingang ontvangen zij een juten zakje met zes speciale kaartjes. Door de juiste piet bij het juiste kaartje te zoeken kunnen ze pepernoten en ander snoepgoed verzamelen. Daarnaast halen circuspieten de gekste capriolen uit, zorgt de DJ-piet voor vrolijke beats tijdens de pietendisco en gaan de voetjes van de vloer tijdens de pietendansworkshop.

Nieuw: Sint’s Got Talent

De Sinterklaasshow zit dit jaar boordevol talent. “Tijdens de spannende Sint’s Got Talent show hebben de pieten allemaal een eigen act voorbereid”, vertelt David Slob, Regisseur Entertainment. “Alleen de weet-niet-piet heeft geen idee wat haar talent is, tot ze de zangpiet per ongeluk laat verdwijnen. Als dat maar goed komt!” De Sinterklaasshow wordt drie keer per dag opgevoerd. Na afloop van de show is er een meet & greet met Sinterklaas. Het Sinterklaasfestijn vindt plaats in de weekenden van 24 & 25 november en 1 & 2 december. Toverland is deze dagen geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen genieten van de attracties in de overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald. Tickets voor het Sinterklaasfestijn zijn verkrijgbaar via de website van Toverland.