Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft tijdens het event het Trendrapport Live het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd in ontvangst genomen.

Namens de vier partijen achter het rapport, CBS, NBTC Holland Marketing, CELTH en PleisureWorld NRIT benadrukte Jos Vranken de unieke triple helix samenwerking tussen de overheid, kennis- en onderwijsinstelling en private markt. “Het rapport is daarmee een breed gedragen en waardevolle informatiebron voor ondernemers, beleidsmakers, het onderwijs en andere geïnteresseerden”, zei Vranken die ook stelde dat een toekomstbestendige ontwikkeling van de bestemming Nederland om meer vraagt: “Naast retrospectief onderzoek is er ook behoefte aan nieuwe en andere vormen van data-analyse, onderzoek en ontwikkelstrategieën waar we in het Data Development Lab met CBS, CELTH en NBTC aan werken. Het zou mooi zijn als vandaag niet alleen een feestelijke gebeurtenis is rond het 37ste Trendrapport maar ook de start van een hernieuwde en geïntensiveerde samenwerking op het gebied van data en onderzoek waar we iedereen, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen hard nodig hebben.” Marleen Verbruggen, plaatsvervangend hoofddirecteur sociaal-economische en ruimtelijke statistieken van het CBS mocht het eerste exemplaar van het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 aan de staatssecretaris uitreiken. Volgens Verbruggen biedt de publicatie een mooi inzicht in Nederland als duurzaam toerismeland en de vrijetijdsbesteding van Nederlanders zowel in Nederland als het buitenland.

Data Development Lab wordt international opgemerkt

In een reactie constateerde staatssecretaris Mona Keijzer dat toerisme, recreatie en vrije tijd in de warme belangstelling staat van heel veel organisaties. “Het is echt booming business en dat blijkt ook maar weer eens uit dit Trendrapport. Maar het wordt sommige mensen ook wel eens te veel. Dan is de vraag niet zozeer hoe je tot het verspreiden van toerisme komt maar hoe je toeristen verleidt om naar andere plekken te gaan.” Keijzer had enorm veel waardering voor de activiteiten van de partijen rond nieuwe (big) data: “Wat ik heel bijzonder aan deze dag vindt is het Data Development Lab dat CBS, NBTC en CELTH ontwikkelen. Wat we in Nederland met het Datalab en het Center of Expertise leisure, tourism & hospitality doen wordt internationaal opgemerkt en daar mogen we best trots op zijn.” Volgens Keijzer wordt in de hele wereld gekeken hoe wij het doen. “U bent daar de vaandeldragers van en daarvoor wil ik u hartelijk bedanken.”

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd

Het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd 2018 is te bestellen op nritmedia.nl. Het rapport biedt naast een actueel (statistisch) overzicht in vraag en aanbod een toegespitst inzicht in voor de vrijetijdssector relevantie trends, innovaties en ontwikkelingsrichtingen. Nieuw is dit jaar het online Trendrapport waarmee we verwachten de gebruikswaarde van het rapport sterk te vergroten. Op een speciale website krijgen gebruikers van het rapport digitaal toegang tot alle content, inclusief de data achter alle tabellen en figuren. Deze online versie is vanaf december 2018 exclusief voor bestellers/abonnees beschikbaar