Zo vier je kerst in Maastricht

Verwelkom de échte Kerstman tijdens zijn aankomst in Nederland

Op vrijdag 7 december 2018 trek de Kerstman via Maastricht, Nederland binnen. Jubelende kinderen vertrekken omstreeks 16.45 uur samen met de Kerstman in een bonte stoet richting zijn huis op het charmante Vrijthof waar hij t/m 31 december graag bezoek ontvangt. Langdurig zieke kinderen van Stichting de Knoevel vergezellen de Kerstman al in de trein voordat hij aankomt in Maastricht.

Proef de magie op ’t Vrijthof

Met een reuzenrad zo hoog als de wolken, een idyllische ‘Almhütte’, 900 m² overdekt kunstijs, een kerstmarkt met warme chocolademelk, Limburgse vlaai en andere verleidingen uit de streek die lonken. Daar waar het hout knispert, klop je aan bij de Kerstman voor een gemoedelijk onderonsje. Vrij toegankelijk van 1 t/m 31 december 2018.

Volg de romantische Magische Lichtroute

De Magische Lichtroute leidt de bezoeker onder andere naar de eeuwenoude Maastrichtse (kerst)traditie: een kaarsje branden in de Onze Lieve Vrouwebasiliek. Voor de hele tour heb je geen navigatie nodig, volg simpelweg de duizenden sfeerlichtjes en ontdek nog meer adembenemende plekjes in de stad. Gratis. Datum: 1 december t/m 7 januari 2019.

Geniet van eindejaarsconcert met Trijntje Oosterhuis

Dit jaar sluit zangeres Trijntje Oosterhuis af met een eindejaarsconcert. Saxofonist Hans Dulfer en zangeres Davina Michelle staan in het voorprogramma. Bezoekers hebben gratis toegang tot het concert op zondag 30 december in winkelcentrum Mosae Forum. Voorprogramma: 13.30 tot 16.00 uur. Hoofdact: 16.00 tot 16.40 uur.

Maak een ondergrondse kerstwandeling in de Jezuïetenberg

Op de vrijdagavonden van 14 december en 21 december worden er in de Jezuïetenberg in Maastricht rondleidingen georganiseerd bij kaarslicht. Prijzen variëren van € 6 tot € 8.

Het hele programma is hier te vinden.