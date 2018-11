Crowdfunding voor Center Parcs Zandvoort van start

Eerste verhandelbare obligaties voor crowdfundproject ZIB

Honderden particulieren investeren via het crowdfundplatform van Zeeland Investments Beheer (ZIB) mee in de aankoop en upgrading van het populaire vakantiepark Center Parcs Zandvoort. Voor het eerst worden ook verhandelbare obligaties uitgegeven. In totaal gaat het om een financiering van ruim 66 miljoen euro. Van dat investeringsbedrag gaan particuliere beleggers 7,45 miljoen euro financieren via ZIB. Hiervan wordt 2,5 miljoen euro middels crowdfunding opgehaald. Voor het resterende bedrag van 4,95 miljoen euro worden verhandelbare obligaties uitgegeven. Het overige deel wordt met eigen vermogen en bancair gefinancierd.

Verhandelbare obligaties

Eerder dit jaar verkreeg ZIB als een van de eerste crowdfundplatforms een vergunning voor het uitgeven van verhandelbare obligaties. De obligaties ten behoeve van investering in het Center Parcs-vastgoed is het eerste project van ZIB Beleggingsonderneming. Het totale investeringsbedrag van ruim 66 miljoen euro wordt gebruikt voor de aanschaf en upgrading van 120 cottages, het strandhotel en alle centrumvoorzieningen. Het park wordt volledig gerestyled. De obligaties hebben een hoofdsom van 2.500 euro per stuk. Investeerders nemen deel voor een bedrag vanaf 10.000 euro. Zowel aan de deelnemers van de crowdfunding als aan de obligatiehouders keert ZIB een jaarlijkse rente uit van vier procent. Voor de obligaties geldt daarnaast een bonus van één procent bij aflossing. Het is niet de eerste keer dat ZIB investeert in een park van Center Parcs. In 2003 werd het grootste vastgoedfonds in Nederland gerealiseerd voor vakantiepark De Eemhof in Zeewolde. Daarvoor werd ook al een fonds gestart ten behoeve van Port Zélande in Ouddorp.

Toplocatie

“We merken ook dat mensen het prettig vinden om hun geld te steken in iets dat dicht bij huis is”, zo verklaart Nathalie Oosterlinck van ZIB mede de grote belangstelling. “Center Parcs Zandvoort ligt op een toplocatie: aan de rand van een van de populairste stranden van Nederland. Doordat niet alleen de woningen, maar het hele park gerenoveerd wordt, heeft dit vakantiepark ook voor de toekomst enorme potentie. En door de aanhoudend lage spaarrente bij de banken zoeken mensen naar andere manieren om hun geld te investeren met een goed rendement”, aldus Oosterlinck. “Vakantiewoningen zijn een geliefde investering. Het rendement ligt substantieel hoger dan de huidige rentes op spaarrekeningen. Met een vastgoedfonds belegt een groot aantal investeerders gezamenlijk in het totale park. De investeerders hebben geen zorgen over verhuur en onderhoud van de woningen.”