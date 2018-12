Tijdens de slotmanifestatie van het jaar waarin Brabant de titel ‘European Region of Gastronomy’ draagt, is vandaag de eerste Brabantse Gastvrijheid Award 2018 uitgereikt. In pop-up restaurant De Teruggave in Breda nam Auberge du Bonheur uit Tilburg met gepaste trots de award in ontvangst. Recreatiepark TerSpegelt uit Eersel werd beloond met de Runner-Up award.

De vakjury was unaniem: Auberge du Bonheur mag zich met recht de meest gastvrije locatie van Brabant noemen. Juryvoorzitter Hein van Oorschot: “Dit restaurant tilt gastvrijheid naar een hoger niveau, bij alle contactmomenten met de gast en tot in de kleinste details. Opvallend is de persoonlijke benadering, waardoor een gast zich werkelijk gekoesterd voelt. Voor, tijdens en ná het bezoek”. Maar liefst 600 keer was er op Auberge du Bonheur gestemd. Naast de award biedt VisitBrabant Auberge du Bonheur een jaar lang ondersteuning aan bij hun online reviewmanagement en internationale presentatie. Ook krijgen zij een online promotiecampagne bij Omroep Brabant. Ralph Blaakenburg, Auberge du Bonheur: “Gezien de diversiteit aan genomineerden zijn we ontzettend trots dat we gewonnen hebben. Dit is een prestatie die we met het hele team hebben neergezet”.

Runner-up

Het aantal stemmen en ook de beoordeling van Recreatiepark TerSpegelt in Eersel lagen dicht in de buurt van Auberge du Bonheur. Alle reden om ook een Runner-up award uit te reiken. Van Oorschot over deze Runner-up: “Deze organisatie biedt een zeer integraal product – camping, vermaak én restaurant – met een uitstekende kwaliteit en klantgerichtheid. Hierdoor ervaren de gasten een heel prettig en zorgeloos verblijf”. Ook Ter Spegelt krijgt een jaar lang intensieve ondersteuning van VisitBrabant in hun online reviewmanagement en internationale presentatie.

Inschrijving 2019

De Brabantse Gastvrijheid Award is dit jaar in het leven geroepen om de meest gastvrije locaties in Brabant het podium te bieden dat ze verdienen. Dat krijgt een vervolg in 2019. Vanaf januari kan iedereen met een locatie in de horeca- en/of recreatiebranche in Brabant die eten, drinken, ontspanning, vermaak en/of verblijf biedt, én die bezoekbaar is voor consumenten, zich inschrijven via Brabantgastvrij.nl.

Over de Brabantse Gastvrijheid Award

Ruim 140 locaties hadden zich dit jaar ingeschreven voor de Award. Tien genomineerden werden vervolgens op basis van hun inschrijving, beoordeling op onderscheidend vermogen in hun gastvrijheidsconcept, online zichtbaarheid en uitgebreide reviewanalyse op 2 juni bekend gemaakt. De vakjury bepaalde vervolgens eind november aan de hand van de uitkomsten van een Mystery bezoek, het aantal publieksstemmen én de eerste beoordelingen wie de Brabantse Gastvrijheid Award 2018 in ontvangst mocht nemen. De vakjury bestond dit jaar uit Hein van Oorschot, oud-voorzitter van het College van Bestuur van Breda University of applied sciences (voorheen NHTV), Frans Goenee, Inspiratie manager Efteling, Coen Schelfhorst, Eigenaar OOKs Hospitality & Leisure, Eric Andersen, Docent Food & Gastronomie Breda University of applied sciences en Heleen Huisjes, Directeur VisitBrabant. De Brabantse Gastvrijheid Award 2018 werd mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, Efteling, Koninklijke Horeca Nederland, Breda University of applied sciences (voorheen NHTV), Omroep Brabant en VisitBrabant. Juryleden, organisator en partners van de verkiezing zijn uitgesloten van deelname.