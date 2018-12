Recreatie Vakbeurs groeit verder door: ruim 7800 bezoekers

De zeventiende editie van Recreatie Vakbeurs is op 27, 28 en 29 november 2018 bezocht door 7.807 recreatieprofessionals. Dat zijn er ruim 100 meer dan vorig jaar. Verder namen in totaal meer dan 250 exposanten deel aan de enige recreatiebeurs in de Benelux en dat was een record, want nooit eerder waren zoveel exposanten aanwezig op Recreatie Vakbeurs in Evenementenhal Hardenberg.

“Het was echt een fantastische editie en de cijfers liegen natuurlijk niet. Gelukkig hebben zowel exposanten als bezoekers deze editie ook positief ervaren. De laatste jaren timmeren we in nauwe samenwerking met de recreatiebranche hard aan de weg. De bezoekers- en exposantenaantallen schieten de lucht in, maar wat ons nog het meest tevreden stemt zijn de enthousiaste reacties vanuit de branche. De beurs heeft zich razendsnel ontwikkeld en ook na deze editie zien we samen nog voldoende ruimte voor verbetering”, zegt Monique de Jonge namens de organisatie.

Geslaagd debuut tropisch eiland

Tijdens de afgelopen twee edities was het creatieve concept van Happy Camping een grote publiekstrekker. Dit jaar lanceerde de organisatie naast Happy Camping ook een tropisch eiland op het inspiratieplein ‘Zwembad & Water’. Dit tropische eiland is ontwikkeld door organisator Easyfairs in samenwerking met belevingsarchitect Stan de Haas. De Jonge: “Deze concepten zorgen er mede voor dat Recreatie Vakbeurs zich nadrukkelijker aan het onderscheiden is. Maar kijk ook naar ons kennistheater ingericht als een grote campingtent, alles wat we doen op deze beurs en hoe we onze hallen, pleinen en theaters aankleden zijn gelinkt aan recreatie.”

Veel animo voor 2019

Ook dit jaar waren alle zeven beurshallen in gebruik. Van alle deelnemende exposanten schreven zich tijdens de beurs direct 70 deelnemers in voor de 2019-editie. “En dat is nog niet alles, want ook tientallen exposanten hebben laten weten dat nog voor de kerstperiode te doen. Daar spreekt veel waardering en vertrouwen uit in het beursconcept. Daarnaast zijn wij erg blij dat bezoekers ook dit jaar uit alle windstreken van het land kwamen. Dat bewijst maar weer eens dat Recreatie Vakbeurs gegroeid is van regionale naar nationale beurs. De bezoekers waren enthousiast over de aankleding van de hallen en ook de beurshal waarin ‘Sspelen en Bewegen’ centraal stond, was een belangrijke eyecatcher”, aldus De Jonge.

De eerstvolgende editie van Recreatie Vakbeurs vindt plaats op dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 november 2019 in Evenementenhal Hardenberg. Voor meer informatie: www.recreatie-vakbeurs.nl.