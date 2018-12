Opening IJsvrij Park Festival groot succes

De Nederlandse shorttrackster -5x Europees Kampioen- Yara van Kerkhof haar zus, oud-shorttrackster Sanne van Kerkhof en wethouder Said Kasmi openden de tweede editie van het populaire IJsvrij Park Festival in Rotterdam. De romantisch verlichte en overdekte ijsbaan op de prachtige, historische plek in Het Park bij de Euromast is vanaf vandaag open voor het publiek. Lonely Planet plaatste de ijsbaan bij de drie mooiste van Europa.

Wethouder Said Kasmi: “IJsvrij Park Festival wordt zelfs vergeleken met de schaatsbaan in Central Park, New York en wij zijn trots dat het gewoon in Rotterdam is.”

Shorttracksters

Yara van Kerkhof won in haar carrière vijfmaal een gouden medaille op de 3000 meter aflossing tijdens de Europese kampioenschappen shorttrack. Tijdens de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea, won ze een zilverenmedaille op de 500 meter en daarmee werd ze de eerste Nederlandse medaillewinnaar in het vrouwenshorttrack. Sanne van Kerkhof is 4x Europees Kampioen en won eenmaal de wereldbeker, ook op de 3000 meter aflossing.

IJsvrij Park Festival

Het IJsvrij Park festival is 7 dagen per week geopend van vrijdag 30 november 2018 t/m zondag 6 januari 2019, een week langer dan vorig jaar. Het inmiddels bekende en geliefde IJsvrij-Café zorgt – verwarmd door houtkachels – voor een Hollandse inslag met stamppot en klaverjassen. Bovendien is er een uitgebreid activiteitenprogramma. Naast schaatsen, oudhollandse spellen, knutselen is er elk weekend een swingend muziekprogramma samengesteld. In het weekend vlak voor Kerst is er een glühweinproeverij. Klik hier voor meer informatie.

foto: Annemieke van der Togt