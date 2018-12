Aqua Mundo in De Eemhof komt als beste uit landelijke ANWB-test

Wie op een gure winterdag heerlijk wil genieten van een subtropisch zwemparadijs is bij Center Parcs aan het juiste adres. De Aqua Mundo in De Eemhof komt als beste uit een test die ANWB Kampioen heeft verricht bij twaalf subtropische zwembaden in Nederland. De Aqua Mundo’s van Port Zélande en De Huttenheugte volgen op nummer 2 en 3. De zwemparadijzen van Center Parcs springen er vooral uit door hun spectaculaire attracties en scoren ook zeer hoog op fun, veiligheid en hygiëne.

ANWB Kampioen voerde dit najaar een test uit waarbij twaalf subtropische zwembaden bij verschillende bezoeken zijn getest op de ‘funfactor’, hygiëne en veiligheid. Voor de aankleding, horeca, voorzieningen en activiteiten konden de zwembaden extra punten verdienen. De Aqua Mundo’s in De Eemhof, Port Zélande en De Huttenheugte kwamen als beste uit de bus. Zo springt het subtropische zwemparadijs in De Eemhof er uit door haar supersnelle bandenglijbaan met ‘trechters’ – de Turbo Twister – de Aqua Mundo in Port Zélande door haar wildwaterglijbaan met vier routes en de Aqua Mundo in De Huttenheugte met haar lange wildwaterrivier. “We zijn er erg trots op dat de Aqua Mundo’s in De Eemhof, Port Zélande en De Huttenheugte als beste uit de bus zijn gekomen. In onze subtropische zwemparadijzen kunnen bezoekers niet alleen genieten van spectaculaire attracties, maar zijn ook de veiligheid en hygiëne altijd in goede handen”, zegt Mark Giethoorn, Operations Director Nederland van Center Parcs. “Center Parcs was haar tijd ver vooruit toen de Aqua Mundo en de wildwaterbaan in de jaren tachtig voor het eerst hun intrede deden. Hiermee hebben we een nieuwe standaard in de recreatiesector gezet en deze test wijst uit dat we hierin nog steeds voorop lopen. Al vele jaren beleven vrienden, families en gezinnen tijdens een vakantie in één van onze parken of tijdens een dagje uit veel plezier in de Aqua Mundo.” Klik hier voor meer informatie.