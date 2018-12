Neckermann Reizen gaat exclusieve samenwerking aan met TradeTracker in Nederland

Per december 2018 gaat Neckermann Reizen, onderdeel van Thomas Cook, haar affiliate marketingactiviteiten exclusief onder brengen bij TradeTracker. Neckermann Reizen heeft na een langdurig traject de beslissing genomen en de overstap gemaakt. De sterke positie van TradeTracker in de reisbranche in combinatie met conversiepad-attributie zijn hierin doorslaggevend geweest.

De exclusieve samenwerking moet resulteren in een grote groei in omzet. Uit analyses van zowel Neckermann Reizen als TradeTracker is geconcludeerd dat het huidige programma sterk uitgebreid kan worden. Met behulp van conversiepad-attributie trachten beide partijen de publisherbase aanzienlijk te vergroten. Lars Kloezeman, Managing Director van TradeTracker Nederland is enthousiast over de aankomende samenwerking: “We zijn verheugd dat we Neckermann Reizen als exclusieve partner mogen verwelkomen in ons netwerk. We zijn ervan overtuigd dat we met de hernieuwde setup een mooie groei in het programma kunnen verwezenlijken. In samenwerking met Neckermann Reizen hebben we een uitvoerige campagneanalyse gemaakt, waaruit blijkt dat de campagne een enorm potentieel heeft. Door middel van conversiepad-attributie gaan we dit potentieel volledig benutten. We verwachten veel nieuwe affiliates aan te sluiten en de huidige publisherbase te voorzien van nieuwe impulsen.” Ook Neckermann Reizen kijkt met vertrouwen uit naar de samenwerking. Hilde Appels, verantwoordelijk voor het affiliateprogramma, licht toe: “Door de start met TradeTracker en het inzetten van conversiepad-attributie willen we meer affiliates aanspreken en hen belonen voor de meerwaarde die zij leveren aan onze customer journey. Vanuit hier willen we nieuwe samenwerkingen met affiliates aangaan en bestaande samenwerkingen uitbreiden. Met het oog op de toekomst past TradeTracker binnen onze technologische en commerciële plannen en we verwachten een ‘vliegende’ start te gaan maken!”