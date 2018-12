Themajaar 2019 ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’

2019 staat volledig in het teken van ‘Rembrandt & de Gouden Eeuw’. Om het themajaar internationaal op de kaart te zetten organiseert NBTC in samenwerking met Nederlandse musea drie perspresentaties in New York, Parijs en Düsseldorf. Conrad van Tiggelen, directeur marketing NBTC: “Museumdirecteuren van onder andere het Mauritshuis wisten ruim 60 journalisten in New York en Parijs te inspireren met het Rembrandt & de Gouden Eeuw programma van 2019. Zo ontvingen we enthousiaste reacties van onder andere de New York Times, Le Monde en Le Figaro. Vanavond verwachten we ook aandacht te krijgen van meer dan 40 Duitse journalisten in Düsseldorf.”

Themajaren stimuleren spreiding van toeristen

In 2019 is het precies 350 jaar geleden dat Rembrandt is gestorven en ter ere van deze gebeurtenis organiseert NBTC in samenwerking met partners het themajaar Rembrandt & de Gouden Eeuw. Van Tiggelen: “Themajaren stimuleren spreiding onder (internationale) toeristen. Door samen met verschillende regio’s en steden te investeren in een aansprekend thema, inspireren we toeristen verschillende plekken te bezoeken die voorheen nog onbekend voor ze waren. Veel internationale toeristen denken bij Rembrandt aan Amsterdam, maar weten te weinig over de plaatsen waar Rembrandt ook terug te zien is. Door dit thema te combineren met het rijke erfgoed van de Gouden eeuw in onze 17e eeuwse binnensteden, inspireren we toeristen tentoonstellingen te bezoeken verspreid over het land. ”

Rembrandt & de Gouden Eeuw verspreid door het land

Komend jaar kunnen toeristen van tentoonstellingen genieten over Rembrandt & de Gouden Eeuw in onder andere Leeuwarden, Leiden en Amsterdam. “Dit weekend is de tentoonstelling Rembrandt & Saskia geopend in het Fries Museum in Leeuwarden,” vertelt Van Tiggelen. Ook Den Haag doet mee aan het themajaar. Koen Brakenhoff, hoofd marketing Mauritshuis: “Het Mauritshuis toont één van de belangrijkste collecties Rembrandt-schilderijen ter wereld. Het themajaar 2019 is daarom een prachtige gelegenheid om onze Rembrandts extra onder de aandacht te brengen van het nationale én internationale publiek. Bovendien organiseert het Mauritshuis eind van het jaar de eerste overzichtstentoonstelling van zijn meest veelzijdige leerling: Nicolaes Maes.”

