Meer dan 250.000 kinderen wachten op zwemles

Vandaag hebben zwembaden de deuren geopend voor zwemles voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij de zwemdiploma A, B en C kunnen halen. Volgens een grove berekening hebben tussen 250.000 en 300.000 kinderen zwemles gemist tijdens de sluiting van de zwembaden. Dit gaat om kinderen die al in een traject van zwemles zaten en dat nu weer gaan oppakken. En om kinderen van circa 5 jaar die met zwemles zouden starten, maar niet konden beginnen. Het herstarten van de zwemlessen is een begin. De Nationale Raad Zwemveiligheid blijft zich, samen met een aantal samenwerkende partijen in de zwembranche, inzetten om de zwembaden ook voor de overige zwemmers open te krijgen.

Het is urgent om de achterstanden in het zwemonderwijs in te lopen in het belang van de zwemveiligheid. Zwemlessen zijn de belangrijkste remedie tegen verdrinking. De wachtlijsten zijn het afgelopen jaar verder opgelopen door het sluiten van de zwembaden en er wordt dan ook op ingezet om vanaf vandaag te starten met een inhaalslag om te zorgen dat zoveel mogelijk kinderen zwemveilig worden. Veel zwemlesaanbieders bieden extra zwemles aan bijvoorbeeld in het weekend.

Titus Visser, directeur van de Nationale Raad Zwemveiligheid, raadt ouders aan om, zodra de zwembaden weer volledig open zijn, te gaan vrijzwemmen met hun kind. “Zwemvaardigheid kan afnemen als je niet regelmatig blijft zwemmen. Kinderen zijn qua uithoudingsvermogen en zwemvaardigheid niet meer op het hetzelfde niveau als voordat de zwembaden sloten. Dus is het goed om dat weer op te bouwen en samen te genieten in het zwembad. En als je kind nog niet zwemveilig is, is het van groot belang om je kind goed in de gaten te houden en bij het water op armlengte afstand te blijven.”

Fotografie Gerben Pul