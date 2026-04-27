‘Mensen moeten tijdens de meivakantie extra oppassen voor cybercriminelen’

De meivakantie is begonnen. Twee weken waarin gezinnen vaak recreëren, thuis of in het buitenland. De vakantieperiode is ook een periode waarin digitale risico’s extra aandacht vragen. Kinderen spelen vaker videogames en zijn veel met social media bezig – volwassenen zijn evenzeer online actief: met shoppen, met het surfen naar reizen en ook soms werk. Bovendien zijn mensen zijn sneller geneigd zijn om op links te klikken of openbare netwerken te gebruiken. Cybercriminelen maken daar misbruik van met geloofwaardige aanbiedingen, nepberichten en phishingconstructies die inspelen op de actualiteit.

Met een paar gerichte maatregelen is evenwel veel online schade eenvoudig te voorkomen. Mensen moeten actief regie nemen over hun veiligheid online. Zij dienen bijvoorbeeld aanbiedingen altijd via de bron te controleren en rechtstreeks naar de officiële website van de aanbieder te gaan. Vertrouw niet op links in social mediaberichten of advertenties.

Ouders moeten daarnaast duidelijke grenzen stellen aan het online gedrag van hun kinderen. Bijvoorbeeld door hen uit te leggen dat ze wachtwoorden nooit mogen delen en dat ‘gratis extra’s’ in games als Fortnite, Minecraft en Roblox vaak nep zijn. Ook het controleren van instellingen voor aankoopbeveiliging en downloads verkleint de risico’s.

Verder vraagt het gebruik van openbare wifi extra alertheid. Bankieren of inloggen op belangrijke accounts via netwerken op vliegvelden of in hotels brengt onnodige risico’s met zich mee. De stelregel is eenvoudig: geen wachtwoord betekent geen verbinding maken. Een eigen hotspot en opladen via een stopcontact of eigen powerbank is een stuk veiliger.

Mensen die tijdens de meivakantie toch aan het werk gaan, moeten werk en privé strikt gescheiden houden en voorkomen dat kinderen een werklaptop gebruiken voor games of entertainment. Extra beveiliging, zoals twee-factor-authenticatie of biometrische toegang, helpt daarbij zakelijke gegevens te beschermen. Wie deze verantwoordelijkheid niet neemt, loopt het risico dat één onoplettend moment de vakantie verstoort. Juist in een periode die bedoeld is om te ontspannen, kan dat grote gevolgen hebben.