Met de caravan op Spa-Francorchamps

Met twee splinternieuwe auto-caravancombinaties over het circuit van Spa-Francorchamps. Bepaald geen alledaags gezicht. Een rit over dit wereldberoemde circuit is een programmaonderdeel van de ACSI FreeLife TestTour door Wallonië. Deze tour is een initiatief van campingspecialist ACSI, Wallonië België Toerisme en de Erwin Hymer Group. Twee testteams gaan in Wallonië en de Ardennen op vakantie om de nieuwe voertuigen te testen en te beleven hoe spectaculair de regio is.

Unieke kans

Henriëtte en Erwin van der Louw uit Vinkeveen (testteam Actievelingen) en Saskia, Frank, Dinand en Robin van Estrik uit Lienden (testteam Gezinskampeerders) kruipen tijdens hun tweeweekse avontuur in Wallonië even in de huid van coureurs. Tijdens een middagje op het circuit van Spa-Francorchamps testen ze het rijcomfort van hun splinternieuwe auto-caravancombinatie. De twee teams reizen met een Subaru Outback en een Eriba Nova 480 en Dethleffs c’go 415 QL.

Plankgas en podium

Het zeven kilometer lange circuit van Spa-Francorchamps, met beroemde bochten als Eau Rouge en Fagnes, is erg populair bij raceliefhebbers. Om ook wat race-ervaring op te doen, stappen de twee teams bij een professionele coureur in de auto om als bijrijders ‘een rondje Spa’ te doen. Maar dat is nog niet alles. Want als echte winnaars nemen de teams ook een kijkje op het podium, de plek die Max Verstappen goed kent. In 2018 werd hij namelijk derde in de Formule 1-race. Hopelijk komt hij tijdens de race op zondag 1 september als winnaar over de streep.

Spectaculaire beelden

Een cameraploeg en een redactieteam volgen de teams op de voet en leggen al hun belevenissen in het zuiden van België vast. Daarbij is er natuurlijk ook volop aandach tvoor het uitstapje op het circuit van Spa.Vanaf zaterdag 28 december worden alle video’s en artikelen gepubliceerd op de website van ACSI FreeLife magazine. Ook verschijnen er exclusieve achter-de-schermen-beelden op de Facebookpagina van ACSI FreeLife

Twee bestemmingen

De ACSI FreeLife TestTour 2019 heeft twee bestemmingen: Wallonië en de Hanzesteden. Er worden zowel caravans als campers getest. Joop en Tonny Temmink uit Haaksbergen (testteam Cultuurliefhebbers) en Enny en Paul Kavelaar uit Wateringen (testteam Levensgenieters) gaan beiden met een camper op reis naar diverse Hanzesteden. Beelden van hun avonturen verschijnen vanaf vrijdag 20 september op de eerder genoemde kanalen. De ACSI FreeLife TestTour 2019 is een samenwerking tussen ACSI FreeLife magazine, de Erwin Hymer Group, Wallonië België Toerisme en Interreg Deutschland Nederland. Kijk voor meer informatie op ACSIFreeLife.nl/testtour2019. Meer informatie over Wallonië en Spa-Francorchamps op walloniebelgietoerisme.be en spa-francorchamps.be/nl.