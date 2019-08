Day at the Garden, hét tuinfeestje van het jaar!

Een feestje met de sfeer van een middag of avond met vrienden in de achtertuin. Dat was wat broers Bart en Daan van Ooijen voor ogen hadden toen ze Day at the Garden bedachten. Zondag 1 september staat de 4e editie op het programma! Day at the Garden heeft alles wat je van een gezellig ‘tuinfeest’ mag verwachten: zomerse versieringen, picknicktafels, speciaalbiertjes, barbecue gerechtjes, lekkere (live) muziek, bordspelletjes en niet geheel onbelangrijk een ongedwongen sfeer! Een tuinfeest met vrienden of familie, maar dan nét even iets groter!

Voor jong en oud

Even met vrienden, familie of het gezin erop uit. Een wandeling maken in het groen, even bijkletsen op het sfeervolle terras, het beloofd een heerlijke dag te worden! Ook deze editie zijn er weer luchtkussens en kunnen kinderen een heus skelterparcours afleggen op het Ontdekkingseiland van De Tuinen van Appeltern. Daarnaast is partyband Marcus & Taylor te gast welke vanaf 17:00 uur voor een feeststemming op het terras zal gaan zorgen. Meezingen mag, dansen is gratis! Het tuinfeestje werd vorig jaar, naar tevredenheid van de twee broers, erg goed bezocht. Tóch vinden zij het belangrijk om het intieme karakter te behouden. ‘Daarin schuilt de kracht van het succes’, beaamt ook vader Ben. Gezellige muziek is een belangrijke voorwaarde voor een geslaagd tuinfeest. Bart en Daan, bekend als het gelijknamige dj-duo, zullen daarom overdag zelf aan de knoppen draaien, net als vader Ben, voormalig ‘Stoep-dj’. Daarnaast is er rond 17:00 uur gezellige live muziek op het buitenterras met partyband Marcus & Taylor!

Gratis tuinadvies

Naast alle heerlijk hapjes, drankjes, activiteiten en muziek kunnen bezoekers dit jaar ook weer terecht voor professioneel tuinadvies. Dat bleek vorig jaar een gouden greep, toen een aantal vrienden met een biertje in de hand een ontwerpschets lieten maken voor hun (nieuwe) achtertuin. Ook dit jaar staan Appeltern Tuinexperts en Schetsservice.nl klaar om bezoekers bij al hun tuinvragen te helpen! Vanaf 16:00 uur kun je terecht bij de schetsservice. Day at the Garden wordt gehouden op zondag 1 september rondom accommodatie ‘Buitenlucht’ middenin De Tuinen van Appeltern en duurt van 10.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat bezoekers van het tuininspiratiepark ook van harte welkom zijn. Kijk voor meer informatie en/of tickets op de website.