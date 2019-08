Registratie Vakbeurs Openbare Ruimte geopend

Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vandaag registreren voor een gratis bezoek aan Vakbeurs Openbare Ruimte. Dit grootste en allesomvattende jaarlijkse evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte vindt plaats op 2 en 3 oktober in hallen 2, 3 en 4 van Jaarbeurs Utrecht. De vakbeurs trekt ieder jaar meer vakgenoten die werkzaam zijn in, of anderszins betrokken zijn bij, een sector die een almaar groeiend maatschappelijk belang lijkt te dienen: een gezonde, leefbare, klimaatadaptieve en toekomstbestendige openbare ruimte. Alle denkbare producten en diensten vindt men er bij de honderden deelnemende bedrijven op de beursvloer. In het uitgebreide lezingenprogramma komen onderwerpen aan bod zoals biodiversiteit, duurzaamheid en veiligheid, afgewisseld met praktische problematiek zoals de eikenprocessierups. Daarnaast zijn er komende editie diverse themapleinen zoals De Slimme Wijk, De Klimaattuin en De Natuurinclusieve Stad als thema van De Groene Stad en kunnen bezoekers kennis en inspiratie opdoen bij sessies van De Cirkelstad, het Future Green City Theater en tijdens de Groenspiratietour. Waar dit alles te vinden is en waar welk bedrijf in de drie hallen staat, kan eenvoudig worden gevonden met behulp van een nieuwe interactieve plattegrond. Het inmiddels voor velen bekende gastvrije concept met gratis toegang en gratis koffie, thee en frisdrank is ook dit jaar weer van toepassing. Voor mee informatie en om te registreren voor gratis toegang, kunt u terecht op de website.