HISWA te water mekka voor watersportliefhebbers

De Batavia Haven in Lelystad is voor het tweede achtereenvolgende jaar het nautisch decor voor de HISWA te water. Met meer dan 320 boten – van dinghy tot superjacht – aan de steigers en zo’n 100 stands met alles voor op en rond het water is de watersportbeurs het mekka voor watersportliefhebbers. Met de vele primeurs, beursaanbiedingen, vaarclinics en festiviteiten in en rond de haven kan het hele gezin zich hier de hele dag vermaken. De HISWA te water start woensdag 4 en duurt tot en met zondag 8 september. In de Batavia Haven in Lelystad zijn de voorbereidingen voor de grootste Noord Europese In-Water Boatshow inmiddels begonnen. Om de ruim 320 schepen optimaal te kunnen presenteren, worden speciale steigers aangelegd en ondergaat de Bataviahaven een complete metamorfose. Een bezoeker wist het vorig jaar treffend te verwoorden: “Op de HISWA te water zie je de boten op de plek waar ze thuishoren, namelijk in het water.” De boten liggen met de spiegel, ofwel de achterzijde, naar de kade, waardoor ze van alle kanten bekeken kunnen worden. Natuurlijk zijn voor de geïnteresseerden bij de meeste leveranciers proefvaarten mogelijk.

Golden Boulevard

Nieuw is de Golden Boulevard, waar de grotere exclusieve jachten van 15 meter en langer, te bewonderen zijn. De gemiddelde bootlengte tijdens de 36ste HISWA te water bedraagt

9.98 meter. Met een lengte van 25 meter is de Princess 75Y de langste, een RIB(je) van 2.5 meter de kleinste. Uiteraard zijn alle segmenten vertegenwoordigd: van hout, polyester tot

staal en van zeil- en motorjachten, tot tenders tot sloepen.

Boot aan Stroom

Elektrisch varen is binnen de watersport een actueel onderwerp waar de organisatie van de HISWA te water uiteraard graag een platform voor biedt. Dit gebeurt op het zogenaamde

Boot aan Stroom Paviljoen. Hier kunnen bezoekers met alle vragen over elektrisch varen terecht. Bovendien kunnen ze met een keur aan elektrische boten proefvaren. “Net als op de

weg is ook op het water een transitie gaande naar elektrisch. Dat dat ook leuk kan zijn willen we onze bezoekers zélf laten ervaren”, aldus Arjen Rahusen, directeur van de HISWA te

water.

Activiteiten voor het hele gezin

Varen is vaak een activiteit voor het hele gezin en die lijn zet de HISWA te water door. Kinderen kunnen zeilen, suppen of kanovaren, er is een nautische markt met bijna honderd

stands en er zijn diverse clinics op het water waarin bezoekers hun vaarkunsten kunnen aanscherpen. Uiteraard ontbreekt de KNRM niet met twee supersnelle reddingsboten

waarmee over het Markermeer kan worden gescheurd.

Theater aan het water

Na een rondgang over de haven is het Theater aan het water de plek om alle opgedane indrukken te verwerken en ondertussen te genieten van muziek, lekker eten en interessante

sprekers. Klik hier voor informatie.