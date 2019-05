Met toiletrol over de camping verleden tijd

Iedereen kent het beeld van de kampeerder die met een rol toiletpapier over de camping loopt. Maar het komt steeds minder voor dat een camping geen papier bij het toilet heeft hangen. Op 75% van de campings die door campingspecialist ACSI zijn geïnspecteerd is een toiletrol aanwezig, blijkt uit de jaarlijkse controle van 330 ACSI-inspectieteams. ACSI vroeg via zijn websites aan duizenden Europese kampeerders hoe zij omgaan met de gang naar het toilet als er geen papier aanwezig is. De Franse kampeerders generen zich het minst voor die toiletrol onder hun arm, blijkt uit het Internationale ACSI Kampeeronderzoek 2019. Zij zwaaien gerust met de rol in de hand naar de buurman. De Engelse kampeerder moffelt het liefst een stuk toiletpapier weg in zijn broekzak. De Nederlandse, Duitse, Spaanse en Italiaanse kampeerders vinden het niet erg om met een rol over de camping te lopen, maar gaan dan wel het liefst rechtstreeks naar het toiletgebouw.

Vies sanitair grootste schrik van kampeerders

Kampeerders van alle nationaliteiten zijn het unaniem eens als het gaat om hun grootste irritatie op de camping. Dat is toch echt een vuil toilet of een vieze douche. Van alle ondervraagde kampeerders vinden de Duitsers (61%) dit het ergste. Zij worden op de voet gevolgd door de Nederlanders (53%), Spanjaarden (49%), Fransen (45%), Italianen (42%) en Engelsen (41%). Er zijn echter ook klusjes op de camping die de kampeerder als vervelend ervaart. Op nummer één staat bij de meeste nationaliteiten het reinigen van het (chemisch) toilet. Italianen vinden het kampeermiddel klaarmaken voor vertrek echter het meest vervelende klusje (35%). Boodschappen doen tijdens de vakantie? Dat vinden van alle nationaliteiten de Fransen het meest vervelend klusje.

Heimwee naar eigen toilet

Het merendeel van de respondenten geeft aan niets te missen als ze op kampeervakantie zijn. Opvallend genoeg missen de Italiaanse en Spaanse kampeerders, respectievelijk 18% en 25%, het meest hun eigen toilet. Spanjaarden zouden daarnaast het liefst ook nog hun eigen bed meenemen. Van alle nationaliteiten missen de Engelse kampeerders hun familie het meest als ze op pad zijn. Klik hier voor meer informatie.