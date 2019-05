Neem een kijkje binnen de poorten van het Abdijcomplex

VVV Zeeland organiseert in samenwerking met het Zeeuws Museum vanaf 30 mei (Hemelvaartsdag) t/m 26 september 2019 iedere donderdag een rondleiding door het Abdijcomplex in Middelburg. De rondleiding start om 11.15 uur bij de balie van het Zeeuws Museum. De Abdij is gelegen in het centrum van Middelburg. Benieuwd hoe de monniken vroeger leefden en wat hen bezighield? Iedere donderdag kan er onder leiding van een professionele gids een kijkje genomen worden in het Abdijcomplex. Tijdens de rondleiding ziet u onder meer de 16e-eeuwse Zeeuwse wandtapijten in het Zeeuws Museum, de Statenzaal en wandelt u door de eeuwenoude Kloostergangen naar de kruidentuin. Ook betreedt u de crypte in de kelder en bekijkt u de drie aaneengesloten kerken die onderdeel uitmaken van het complex. De Abdij werd omstreeks 1100 gesticht door monniken uit Vlaanderen. Het klooster verwierf enorme rijkdommen en de abt behoorde tot de machtigste en invloedrijkste in Zeeland. Na de verovering van Middelburg door de prins van Oranje in 1574 werden de monniken gedwongen te vertrekken. Het complex werd, met uitzondering van de kerken, in gebruik genomen als zetel van de Staten van Zeeland, een functie die het nog steeds bekleedt. De rondleiding start met een bezoek aan de Zeeuwse wandtapijten: de topstukken van het Zeeuws Museum. Ze vertellen over de strijd tussen de Zeeuwen en de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Klik hier voor informatie.

foto: Pim Top