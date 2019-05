Vakantiepark van de toekomst 2019

Na de stemming, die op 21 mei werd gesloten tijdens Vakdag Het vakantiepark van de toekomst, kwam een opvallende winnaar uit de bus. ‘Dé familiecamping van Zeeland’, is de positionering van award winnaar 2019, Camping Zonneweelde. De transformatie door ondernemerspaar Maaike en Martin Basting maakt Camping Zonneweelde van een gewone camping tot een parel aan de Zeeuws-Vlaamse kust. Volgens juryvoorzitter Hans van Leeuwen is Camping Zonneweelde meer dan alleen een heel leuk familiebedrijf. “Ze hebben in vier jaar tijd hele bijzondere dingen gepresteerd. Op het strand zijn hele mooie en vooral duurzame strandhuisjes gebouwd en dit jaar is nog een nieuw centrumgebouw gerealiseerd. Klein is in dit geval meer dan fijn”

Duurzaam centrumgebouw

Die inzet tot een volledige verandering van de camping met veel aandacht voor wat de gasten willen en de opvallende accommodaties die daarbij passen, werd beloond door de 225 bezoekers van Vakdag Vakantiepark van de toekomst die werd gehouden in het Event Center van vakantie- en safaripark Beekse Bergen. Na twee keer als beste camping te zijn verkozen heeft Camping Zonneweelde de weg ingeslagen naar een meer luxe vakantiebestemming met een breder aanbod. Meest recente feit, eind april ging het nieuwe duurzame centrumgebouw open met receptie, indoor speeltuin, foodmarket, funshop, vergaderlocatie en Italiaans restaurant. Bijzonder is dat deze voorzieningen voor alle toeristen in de regio en lokale inwoners toegankelijk zijn. De camping biedt meerdere opvallende accommodaties, zoals luxe modern vormgegeven strandslaaphuisjes en glamping onder een schuine tentdoek overkapping. Ook op ict-gebied is Zonneweelde een voorloper met een check-in zuil zodat de gasten direct zelf kunnen inchecken. Maaike Basting reageerde verrast op de verkiezing: “Ik had nooit verwacht dat we als relatief klein bedrijf van de grote concerns konden winnen. Een hele grote eer om deze Award in ontvangst te mogen nemen.” Camping Zonneweelde was één van de vijf finalisten. Ruim 3.000 stemmen ontving de organisatie in de afgelopen twee weken op twaalf genomineerde bedrijven. De bezoekers van Vakdag Het vakantiepark van de toekomst bepaalden de winnaar uit de vijf finalisten. De finalisten waren:

– Camping Zonneweelde (Winnaar!)

– Dormio Resort Maastricht

– Vakantiepark De Krim Texel

– Safari Resort Beekse Bergen

– Hof van Saksen

De Award Het Vakantiepark van de Toekomst is voor de derde keer uitgereikt. Eerdere winnaars waren Camping & Vakantiepark Beerze Bulten in Ommen en Campingpark de Bongerd in Tuitjenhoorn. Klik hier voor informatie.