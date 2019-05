Nationale Citymarketing Trofee 2019

Zwolle is genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee (NCT), in de categorie gemeenten met 100.000+ inwoners. De uitreiking vindt plaats op 17 juni in Eindhoven tijdens het Nationaal Congres Citymarketing. Zwolle is een regio die accelereert in de sectoren E-commerce en logistiek en de ambitie heeft om uit te groeien tot de vierde economische topregio van Nederland. Onze dynamische Hanzestad is een plek voor creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. De komende jaren zal de stad Zwolle zich dan ook verder profileren op basis van drie pijlers: Bruisende Binnenstad, Excellent Onderwijs en Economische Toplocatie. Samen vormen zij hét verhaal van Zwolle en dit wordt in gezamenlijkheid met de binnenstad, het onderwijs en de ondernemers uitgedragen. Deze aanpak heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen bij evenementen als de Global Travel Trade Show die we vorig jaar samen met het NBTC hebben gehost en het artikel ‘Squaring the triangle’ in de Financial Times. “We zijn als Zwolle natuurlijk hartstikke trots op deze nominatie. Het is een mooie bevestiging voor ons harde werk” vertelt brandmanager Claudi Groot Koerkamp van MarketingOost trots. Bij de vaststelling van de genomineerden is gekeken naar een combinatie van vakinhoudelijke elementen, zoals beleidsmatige aanpak, organisatie, mediaprofilering, monitoring, samenwerking met andere marktpartijen en samenhang met andere beleidsvelden. Tevens is er gekeken naar spraakmakende en/of opvallende marketingactiviteiten in 2018 die op een innovatieve wijze hebben bijdragen aan het vakgebied.De genomineerde gemeenten presenteren zich binnenkort aan de jury. Op basis van de presentatie en het vraaggesprek bepaalt de jury wie de winnaars worden van de NCT 2019. Zwolle neemt het hierbij op tegen Eindhoven, Leeuwarden en Leiden.

Nationale Citymarketing Trofee

De Nationale Citymarketing Trofee (NCT) wordt jaarlijks uitgereikt aan “de beste citymarketing gemeente van Nederland” van het afgelopen jaar. In 2017 is Zwolle ook genomineerd. Meer informatie over de Nationale Citymarketing Trofee en het Nationaal Congres is te vinden op nationaalcongrescitymarketing.nl. Meer informatie over Zwolle is hier te vinden.