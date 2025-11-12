Mijlpaal in jubileumjaar: Europa-Park verwelkomt 150 miljoenste bezoeker

Op maandag 10 november 2025 verwelkomde Europa-Park de 150 miljoenste bezoeker. Deze bijzondere gebeurtenis is extra feestelijk want Duitslands grootste attractiepark viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum.

De gelukkige bezoekers, Michelle en Jochen Walser met hun kinderen Annalena en Samuel uit Basel, werden bij binnenkomst tot hun verrassing onthaald met gouden en blauwe ballonnen, fonkelend confetti en een betoverende HALLOWinter-sfeer. Michelle Walser (43) reageerde ontroerd: “Ik kom hier al sinds mijn jeugd. Dat we juist vandaag dit moment mogen beleven, is echt ongelooflijk!”

De familie kreeg een exclusief cadeaupakket aangeboden: een persoonlijk ontvangst door mascottes Ed en Edda, VIP-toegang tot attracties zonder wachten, een lunch in het loopingrestaurant FoodLoop, gereserveerde plaatsen bij een show en als hoogtepunt een verblijf van twee nachten in een van de zes Europa-Park-themahotels, inclusief toegang tot zowel Europa-Park als Waterwereld Rulantica.

Roland Mack, oprichter en eigenaar van Europa-Park, sprak van een bijzonder moment: “150 miljoen bezoekers in 50 jaar – dat is een ongelooflijk teken van vertrouwen. Sinds onze eerste gasten in 1975 hebben generaties hier onvergetelijke momenten beleefd. Dat we dit succes in onze HALLOWinter-seizoen mogen vieren, benadrukt dat Europa-Park inmiddels een volwaardige bestemming voor het hele jaar is geworden.”

Nog tot en met 28 november viert Europa-Park het HALLOWinter-seizoen. In deze periode is het park gewoon geopend maar met een unieke mix van griezelplezier en wintermagie. Pompoenen maken dan geleidelijk plaats voor kerstdecoraties en dat zorgt in de weken tussen herfst en kerst voor een bijzondere sfeer. Vanaf 29 november start de klassieke winteropenstelling die loopt tot 18 januari 2026 (m.u.v. 24 en 25 december). Ook Rulantica, Waterwereld van Europa-Park, biedt dan spetterende avonturen en ontspanning – van snelle glijbanen en een verwarmd buitenbad tot het exclusieve wellness- en saunagedeelte Hyggedal.