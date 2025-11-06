Blije gasten op het rookvrije vakantiepark Landal Rabbit Hill

“Onze gasten hebben er eigenlijk helemaal niet aan hoeven wennen,” vertelt Laleak van Welsem, Manager F&B van vakantiepark Landal Rabbit Hill. Alle buitenfaciliteiten op het park zijn rookvrij, zoals speeltuinen, sportveldjes en terrassen. De vakantiegangers zijn hier blij mee: “Ik vind het geweldig dat Landal dit doet.”

Gezondheid en duurzaamheid

Er waren meerdere redenen voor Landal Rabbit Hill om te kiezen voor rookvrij. Een belangrijke reden is dat je het schadelijke meeroken voorkomt. Laleak: “De gezondheid van onze gasten en medewerkers gaat boven alles.” Daarnaast is een rookvrije vakantieplek duurzamer en hygiënischer. Dit is extra belangrijk omdat het park midden in de natuur ligt. Laleak vertelt dat rookvrij geldt voor alle vormen van roken: “Dus zowel het roken van een sigaret, als van een vape.”

Rookvrij vakantie vieren

De gasten van Landal Rabbit Hill vinden het prettig om rookvrij vakantie te vieren. Een vakantieganger vertelt: “Ik vind het persoonlijk heel fijn dat het park rookvrij is. Zo hoef ik niet continu in de rook te lopen.” Een andere gast vult aan: “Als onze kleinkinderen mensen niet zien roken, hebben ze ook niet de neiging om zelf te gaan roken.”

Ook het personeel is blij met een rookvrije werkomgeving. Zo vertelt een medewerker op het terras: “Het is gezonder. En het is natuurlijk beter voor de kinderen.”

Positief punt

Zelfs rokers zien het als een positief punt dat het park rookvrij is. “Als je een ander persoon ziet roken, ga je veel meer denken: ‘Oh ik heb ook zin in een sigaretje’. En doordat je het niet ziet, ga je ook niet roken,” vertelt een gast.

Natuurlijk is het soms ook even wennen, geeft ze toe: “Eerlijk is eerlijk, ik heb ook wel eens m’n oordeel klaar over als je ergens niet mag roken. En dan ga je even verder denken: ‘Ja waarom?’ Omdat het slecht is. Ook voor kinderen is het heel ongezond om mee te roken natuurlijk.”

Geen omzetdaling

Ondernemers met een rookvrij vakantieverblijf geven aan dat ze niks merken van minder gasten en/of minder omzet. De meeste gasten zijn juist blij met een rookvrije omgeving, omdat ze in een schone en frisse lucht kunnen genieten van hun vakantie.

Laleak: “Bij ons staat gasttevredenheid heel hoog in het vaandel. Rookvrij betekent voor ons gastvrij. Gasten zien dit echt als een heel positief punt. Doen is de beste manier van denken, dus ga ervoor!”

Vraag het gratis Rookvrij = Gastvrij-pakket aan

Steeds meer ondernemers kiezen voor rookvrij. Niet zo gek, want twee derde van alle Nederlanders vindt een rookvrije locatie gastvrij. Zet ook de eerste stap. Want Rookvrij = Gastvrij. Begin bijvoorbeeld met het rookvrij maken van je buitenspeelplekken, buitenzwembad en/of terras. Vraag het gratis pakket aan op www.rookvrijterrein.nl/recreatie