Wat kun je verwachten op Recreatie Vakbeurs 2025?

Op 11, 12 en 13 november 2025 vindt in Evenementenhal Hardenberg de 23e editie van Recreatie Vakbeurs plaats. Met meer dan 360 aanbieders, negen beurshallen, nieuwe beursonderdelen en een uitgebreid kennis- en inspiratieprogramma, is dit hét jaarlijkse ontmoetingsmoment voor de recreatiebranche.

Alles voor het complete recreatieteam onder één dak

Tijdens Recreatie Vakbeurs ontmoeten ondernemers, parkmanagers, medewerkers en teams uit vakantieparken, campings, horeca, dagattracties en recreatiebedrijven elkaar om kennis te delen, nieuwe producten te ontdekken en toekomstgerichte samenwerkingen aan te gaan.

“Met ruim 360 aanbieders, inspirerende kennissessies en vernieuwende side-events wordt dit echt een mega-editie,” zegt beursmanager Jeffry Plaggenmarsch. “Bezoekers vinden hier alles wat ze nodig hebben om hun organisatie toekomstbestendig te maken, allemaal onder één dak.”

Innovation Playground & Chefs Gemak

Een van de opvallende nieuwkomers dit jaar is de Indoor Innovation Playground: een gloednieuwe inspiratiezone waar plezier, technologie en beleving samenkomen. Bezoekers ontdekken hier de nieuwste interactieve indoorconcepten, variërend van luxe food- en entertainmentrobots tot interactieve escape-ervaringen, arcadegames en innovatieve gelblasters. Ook nieuw: Chefs Gemak, gepresenteerd door VHC ActiFood. Dit concept richt zich op professionals in de recreatie- en horecabranche die kiezen voor efficiëntie zonder concessies aan smaak en kwaliteit. Tijdens live demonstraties laten chefs zien hoe slimme oplossingen en inspirerende producten het verschil maken in de keuken.

Kennis in het Recreatie College

In het Recreatie College kunnen bezoekers deelnemen aan praktijkgerichte en strategische kennissessies. Dit kennisprogramma biedt direct toepasbare inzichten voor ondernemers en teams, met workshops als:

• Reviews: van klacht naar kans

• Viral gaan met TikTok

• Marketingstrategie: maak een plan dat wél werkt

Daarnaast zijn er inspirerende bijdragen van onder andere Booking Experts, interactieve paneldiscussies en een keynote van gastbelevingsexpert Milo Berlijn.

Side-events

Dit jaar zijn er diverse side events die inspelen op actuele thema’s binnen de recreatiesector:

• Deutschland Live – Woensdag 12 november

In het Recreatie Dorp (hal 7) staat de Duitse recreatiemarkt centraal. Onder leiding van NBTC en het Duits Verkeersbureau bespreken experts de trends, kansen en uitdagingen richting 2030. • Dagrecreatie Live – Donderdag 13 november

Bezoekers maken kennis met de nieuwste ontwikkelingen in de dagrecreatiesector. Er vindt een paneldiscussie plaats over de integratie van dag- en verblijfsrecreatie met o.a. Henk Groenen van Europa-Park. Daarnaast vertelt Milo Berlijn alles over gastbeleving.

Tijdens dit event worden ook de nominaties voor het Go-Kids Leukste Uitje van Nederland 2026 bekendgemaakt

Een editie vol inspiratie

Recreatie Vakbeurs biedt volop ruimte voor ontmoeting, kennisdeling en innovatie. Voor meer informatie en gratis registratie, zie www.recreatie-vakbeurs.nl