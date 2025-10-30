Veloce introduceert eerste mobiele kookrobot tijdens Amsterdam Dance Event

Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) introduceert Veloce zijn eerste mobiele kookrobot die verse pasta bereidt in een speciaal hiervoor ontworpen zeecontainer. Veloce is opgericht door Lucas van Oostrum, Vladimir Smelov en Vadim Slobodianik, die samen het kernteam vormen achter de innovatie. De primeur is op Thuishaven, waar tijdens een unieke samenwerking met sterrenchef Stephan Hentschel technologie, gastronomie en beleving samenkomen.

De Veloce-container is meer dan een culinaire gadget: het is een living lab waarin robotica wordt getest in de echte wereld. Daarmee speelt het concept in op prangende thema’s voor horecaondernemers en eventorganisatoren zoals personeelstekorten en stijgende kosten en de zoektocht naar duurzamere bedrijfsmodellen. “We willen technologie niet in een lab houden, maar in het echt tot leven brengen,” zegt Lucas van Oostrum. “Pas als een robot midden in een bruisend festivalterrein staat, weet je of het werkt, kun je de juiste feedback ontvangen en doorontwikkelen.”

NASA, Spotify en Biënnale

Van Oostrum is geen onbekende in de wereld van innovatie. Met zijn dronebedrijf verzorgde hij lichtshows in Central Park (New York), voor NASA, Spotify en de Biënnale van Venetië. Diezelfde pioniersmentaliteit drijft hem nu om robotica toegankelijk te maken voor de horeca.

Binnen het team van Veloce is Vladimir Smelov verantwoordelijk voor de technische ontwikkeling van de robot en het automatiseringssysteem, terwijl Vadim Slobodianik zich richt op de financiële strategie en het schaalbare businessmodel. Samen combineren zij technische expertise met ondernemerschap en creativiteit, een samenwerking waarin innovatie niet in het lab blijft, maar getest wordt in de praktijk.

De Veloce-robot is in eerste instantie ontworpen om één taak – het bereiden van verse pasta – perfect uit te voeren, als antwoord op het groeiende personeelstekort in de sector. Tegelijkertijd speelt Veloce in op een bredere ontwikkeling: stijgende personeelskosten en inflatie maken eten en drinken op evenementen steeds duurder. Veloce biedt hier een schaalbaar alternatief dat efficiënt én duurzaam is. “De robotkeuken wordt ontwikkeld met het oog op efficiënt energiegebruik, een kleinere footprint, en minder afval dan traditionele restaurants of festivalkeukens. Zo wordt Veloce niet alleen een technologische innovatie, maar ook een toekomstbestendig model voor betaalbare en verantwoorde gastronomie”, vertelt Lucas van Oostrum.

Concurrerende prijs-kwaliteitverhouding

“Wij zien de huidige versie van Veloce niet als het eindproduct,” vervolgt hij. “Het is een testomgeving, een tussenstation naar een volledig autonome keuken die verse pasta levert met een prijs-kwaliteitverhouding die kan concurreren met de supermarkt. We willen nu leren van elke klant die een bord pasta eet, want alleen door te dóen, kom je verder.”

De Veloce-container en kookrobot wordt in Amsterdam geproduceerd, in samenwerking met partners zoals Multiwagon, Europees marktleider in mobiele concepten, en is ontworpen als schaalbaar model voor uiteenlopende locaties. Quintin Joseph van Multiwagon: “Wij geloven in de kracht van vernieuwing. We zijn trots op deze unieke samenwerking waarin onze containers de basis vormen voor een volledig nieuw foodconcept. Door robottechnologie en onze mobiele oplossingen te combineren, creëren we samen een beleving die de consument versteld zal doen staan. Met deze robotarmen krijgt de consument letterlijk een kijkje in de toekomst van foodservice.“

De 20-ft modulaire units kunnen overal worden ingezet, van festivals en urban hotspots tot campussen, bedrijventerreinen en locaties waar veel vraag naar bezorgmaaltijden is. De komende maanden zal Veloce op verschillende evenementen en festivals in binnen- en buitenland te zien zijn.