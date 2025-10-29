EUROPARCS VERWELKOMT 12.500E SECRET PARCS-GAST

Sinds EuroParcs het concept Secret Parcs in juni 2024 lanceerde hebben vele duizenden gasten zich laten verrassen door dit concept. Op EuroParcs De Hooge Veluwe in Arnhem werd op maandag 27 oktober de 12.500e Secret Parcs-gast in de bloemen gezet. Een bewijs dat dit vernieuwende concept goed aanslaat en er veel gasten zijn die zich qua bestemming volledig willen laten verrassen. De 12.500e gast was één van de leden van de familie Tielemans uit Mechelen, België die enorm verrast was met de bloemen, een cheque voor een lang weekend of midweek bij Secret Parcs, een pakket Veluwse lekkernijen en voor de twee kleintjes een rugzakje van EuroParcs’ mascotte Yuki.



Bij Secret Parcs van EuroParcs kiest de gast het reisgezelschap en de data. EuroParcs regelt de rest. De bestemming is op een van de vijftig EuroParcs vakantieparken in Nederland, Duitsland, België of Luxemburg voor een scherpe prijs. Tegen extra betaling is het zelfs mogelijk om een thema te kiezen: city, nature, water of family. Om het extra spannend te houden ontvangen gasten in de weken voorafgaand aan het geboekte verblijf hints over waar de bestemming heen zal gaan. Manager Rental Development Tom Bouchier: ‘We proberen steeds weer dingen te bedenken om vernieuwend te zijn voor onze gasten en Secret Parcs is daar een heel mooi voorbeeld van.’

Dat het concept niet alleen vernieuwend is maar ook succesvol, blijkt uit meer dan 3.500 reserveringen in nog geen anderhalf jaar na de introductie van het concept. 12.500e Secret Parcs-gast Sofie Tielemans: ‘Wij hebben gekozen voor de thema’s Nature en Family. Tot onze grote verrassing zijn we zomaar beland vlakbij de entree van het Nationale Park Hoge Veluwe en vlakbij Burgers’ Zoo in Arnhem. En dat we ook nog eens in de bloemen worden gezet met een kortingscheque en andere cadeautjes is natuurlijk helemaal geweldig!’ Met de cheque kunnen ze weer een EuroParcs vakantiepark bezoeken zonder weer te weten wat de bestemming wordt. Arne Tielemans: ‘Dat vinden we juist zo leuk, als er maar een zwembad voor de kleintjes is.’

Onderschrift foto: Sofie en Arne Tielemans met hun kinderen Bruno en Elodie werden als 12.500e gast in het zonnetje gezet door Nick Blijjenberg en Nick Stampaert van EuroParcs.