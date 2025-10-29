Nieuwe normen, herkeuring nodig

Een fabrikant die onder typecertificering speeltoestellen vervaardigt, heeft doorlopend de verplichting de conformiteit van deze toestellen met de veiligheidseisen te waarborgen. In aansluiting hierop is in artikel 5, derde lid, van de regeling het volgende geregeld: Bij in serie geproduceerde speeltoestellen vindt een nieuwe keuring van het typekenmerkende monster en het technisch constructiedossier door een aangewezen instelling plaats binnen een jaar na de publicatie van een nieuwe of gewijzigde norm, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit. Uit de toelichting bij dit artikel volgt dat als een keuring niet binnen een jaar heeft plaatsgevonden, er niet langer sprake is van een geldig typecertificaat. Bestaande en al uitgeleverde speeltoestellen hoeven niet opnieuw gekeurd te worden.

Per 1 april 2025 zijn nieuwe of gewijzigde normen aangewezen in bijlage V van de regeling. Dit betekent dat een aangewezen instelling naar aanleiding van gewijzigde of nieuwe normen in bijlage V van de regeling moet beoordelen of het typekenmerkend monster voldoet aan de eisen die gewijzigd zijn in de norm zoals vermeld in bijlage V. Als in de tussentijd wijzigingen aan de toestellen zijn doorgevoerd, kunnen deze worden meegenomen door de aangewezen instelling. De nieuw te produceren toestellen en het certificaat van goedkeuring van het typekenmerkend monster moeten berusten op de meest actuele aangewezen normen.

De vraag is nu of in elke situatie een nieuw typecertificaat nodig is bij de aanwijzing van nieuwe of gewijzigde normen in bijlage V van de regeling. Ook als het bijvoorbeeld een tekstuele wijzing van de norm betreft of een wijziging uit een eerdere periode. Het uitgangspunt is dat als er niet binnen een jaar na publicatie van bijlage V van de regeling een keuring heeft plaatsgevonden, er niet langer sprake is van een geldig certificaat van goedkeuring. Het begrip keuring kan in deze situatie breed geïnterpreteerd worden en de aangewezen instelling oordeelt op welke wijze de keuring uitgevoerd wordt.

Als een aangewezen instelling tot de conclusie komt, en het besluit neemt, dat de nieuwe aangewezen norm(en) geen gevolgen heeft voor de geldigheid van het typecertificaat, dan is het mogelijk dat de keurende aangewezen instelling geen nieuw certificaat verstrekt. Wel moet het besluit dat het typekenmerkende monster aan de nieuwe norm(en) voldoet aantoonbaar zijn. Dit besluit kan worden vastgelegd in een formele brief van de aangewezen instelling, waarin wordt bevestigd dat de beoordeling van het typekenmerkend monster voldoet aan de eisen die gewijzigd zijn in de nieuwe of gewijzigde aangewezen norm(en) in bijlage V van de regeling. Deze brief wordt bij het certificaat en in het actueel dossier bewaard.

Tijdelijke certificaten

Onder WAS2023 bestaan geen tijdelijk geldige certificaten. Een toestel voldoet wel, of niet, en kan niet tijdelijk voldoen. Toch is er vraag naar een tijdelijke goedkeuring. Daarbij doelt men meestal op het feit dat een speeltoestel, waterglijbaan of ander onder WAS2023 vallend toestel nog niet helemaal klaar is maar wel opengesteld zou moeten worden. Voorbeelden hiervan zijn grote binnenspeelstructuren of trampolineparken die deels klaar zijn en de beheerder alvast open zou willen stellen. Goedkeuring van zo´n onaf toestel kan wel, maar niet onder een tijdelijk certificaat. Na afgifte van het certificaat en afbouw van het toestel vervalt deze namelijk en zal een nieuw certificaat van goedkeuring uitgegeven moeten worden.

Ook bij waterglijbanen komt het regelmatig voor dat het toestel bijna voltooid is maar de balustrade nog ontbreekt. Zo´n glijbaan staat aan de rand van een zwembad en als het dan ook nog hartje zomer is willen de gasten graag ervan afglijden. Een tijdelijke houten balustrade plus bijvoorbeeld extra toezicht zou de situatie voldoende veilig kunnen maken en vervolgens wordt het certificaat bij goedkeuring hiervan afgegeven. Als enkele maanden daarna de geplande balustrade wordt geplaatst vervalt het eerder afgegeven document en wordt een nieuwe goedkeuring afgegeven. Op het certificaat kan echter nooit een tijdelijke geldigheid zijn aangegeven.