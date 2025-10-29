BBB: Geen 90 nieuwe windlocaties in het Groene Hart!

BBB Zuid-Holland is tevreden dat het college in haar recente brief erkent dat het proces rond de Regionale Energiestrategie de afgelopen maanden tot veel onrust en onduidelijkheid heeft geleid. Dat inzicht is belangrijk om het vertrouwen van inwoners en regio’s te herstellen.

Het college heeft bovendien duidelijk gemaakt wie waarvoor verantwoordelijk is: de RES-regio’s zelf doen de voorstellen, terwijl Provinciale Staten, indien nodig, uiteindelijk de inhoudelijke afweging maakt. Afgelopen Staten vergadering ging het puur om het proces, niet om de inhoud, zoals BBB steeds heeft benadrukt.

De onrust rondom de 90 onderzochte windlocaties in het Groene Hart laat zien hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Juridisch is vastgesteld dat Gedeputeerde Staten binnen hun bevoegdheden hebben gehandeld, maar politiek gezien is BBB glashelder: er komen geen 90 nieuwe windlocaties in het Groene Hart. Wij streven naar nul. De landschapswaarden in het Groene Hart moeten in acht houden worden gehouden. BBB zal de aangekondigde herziening inhoudelijk beoordelen zodra deze op tafel ligt.

Ward Meijroos, woordvoerder energie van BBB Zuid-Holland:

“Het Groene Hart verdient rust en duidelijkheid. Wij zijn trots dat we ervoor hebben gezorgd dat het college helder heeft uitgesproken dat de 90 onderzochte windlocaties geen status hebben. Dat is een belangrijke stap in het beschermen van dit waardevolle landschap.”

BBB Zuid-Holland diende samen met de ChristenUnie een motie in, omdat deze precies verwoordt wat veel inwoners voelen: laat het Groene Hart het Groene Hart blijven. Deze motie werd unaniem aangenomen!