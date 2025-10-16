Dit zijn de beste plekken voor een dagje weg in Nederland!

Weet je niet wat te doen tijdens de herfstvakantie? Geen zorgen, want in ons eigen landje vallen er veel mooie plekken te ontdekken! Holidu (www.holidu.nl), een van Europa’s bekendste boekingsportalen voor vakantiehuizen, heeft aan de hand van maandelijkse zoekopdrachten op Google een lijst samengesteld van de beste kleine steden in Nederland voor een dagje of weekendje weg. De volgende bestemmingen zijn perfect voor een uitje met kinderen, maar weten ook volwassenen te bekoren!

Bekijk de volledige ranking hier:

De beste kleine gemeenten van Nederland voor een dagje uit

Plaats Gemeente Inwoners Provincie Totaal zoekopdrachten per maand 1 Zandvoort 17,374 Noord-Holland 60,960 2 Enkhuizen 18,847 Noord-Holland 40,710 3 Ameland 3,800 Friesland 34,570 4 Terschelling 4,923 Friesland 34,140 5 Doesburg 11,125 Gelderland 33,260 6 Oirschot 19,536 Noord-Brabant 33,190 7 Laren 11,474 Noord-Holland 33,160 8 Ommen 19,249 Overijssel 33,140 9 Bunnik 16,279 Utrecht 33,120 10 Schiermonnikoog 971 Friesland 28,170

Zandvoort, Noord-Holland | 60.960 zoekopdrachten per maand

Zandvoort is en blijft een geliefde plek voor een dagje of weekendje weg. Geen wonder dat we massaal zoeken naar dingen om te doen in deze kuststad. In deze tijd van het jaar is het heerlijk om uit te waaien aan het strand of op de boulevard. Winkelen doe je in het centrum van Zandvoort, of op de woensdagmarkt voor lekkere streekproducten. Je kunt ook lekker fietsen, watersporten of duinwandelen! Sluit je dagje uit af met een lekkere hap in een van de beach clubs terwijl je geniet van de zonsondergang.

Enkhuizen, Noord-Holland | 40.710 zoekopdrachten per maand

Enkhuizen aan het IJsselmeer neemt met trots de tweede plaats in. Als je zin hebt in een dag vol geschiedenis, cultuur en kunst, dan is Enkhuizen een echte aanrader. Bewonder historische monumenten tijdens een stadswandeling of rondvaart, en bezoek het Zuiderzeemuseum om te weten te komen hoe het leven er vroeger uitzag. Vergeet ook niet om binnen te springen bij Bakker Rood of slijterij De Dijk, waar je Enkhuizer gebak en Enkhuizer kruidenbitter kunt kopen. Het perfecte aandenken aan jouw dagje uit in Enkhuizen!

Ameland, Friesland | 34.570 zoekopdrachten per maand

De gemeente Ameland maakt de top 3 volledig! Ameland maakt deel uit van de Waddeneilanden: heb je dus zin om de natuur op te zoeken dan is dit zeker een goede keus. Het eiland heeft enorm veel te bieden aan buitenactiviteiten. Zo ga je niet alleen lekker fietsen of wandelen, ook een wadexcursie of ecosafari staan op de agenda. Een bezoekje aan Ameland is niet compleet zonder een boottocht. Of je nu met je kids, je partner of vrienden op pad gaat, een rondvaart om zeehonden te spotten is altijd een leuke activiteit.

Terschelling, Friesland | 34.140 zoekopdrachten per maand

We blijven in de Waddeneilanden voor de vierde plaats. Als je erop uit wilt met de kids tijdens de herfstvakantie, dan is Terschelling een uitstekende optie. Het eiland heeft een breed aanbod aan kindvriendelijke activiteiten: maak een huifkartocht, bezoek de kinderboerderij of ga samen zeehonden spotten! Mis ook zeker niet de leuke evenementen die er te doen zijn in oktober, van de Heksenmarkt en de gezellig kermis tot de verschillende paardenwedstrijden.

Doesburg, Gelderland | 33.260 zoekopdrachten per maand

Hanzestad Doesburg sluit de top vijf af. Houd je van geschiedenis? Dan weet de binnenstad je zeker te bekoren! Hier bewonder je indrukwekkende historische monumenten zoals de Martinikerk en de 17de-eeuwse stadswallen. Je kunt ook interessante musea bezoeken. Zo leer je alles over de geschiedenis van de stad in het Streekmuseum De Roode Tooren. Het is in Doesburg ook heerlijk vertoeven aan het water. Hier gaat de Oude IJssel over in de Gelderse IJssel: een prachtige omgeving om te voet of met de fiets te verkennen.

De top 10 wordt volledig gemaakt door:

Oirschot, Noord-Brabant | 33.190 zoekopdrachten per maand Laren, Noord-Holland | 33.160 zoekopdrachten per maand Ommen, Overijssel | 33.140 zoekopdrachten per maand Bunnik, Utrecht | 33.120 zoekopdrachten per maand Schiermonnikoog, Friesland | 28.170 zoekopdrachten per maand