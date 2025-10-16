Landal verwelkomt nieuw park in het hart van Friesland

Landal kondigt met trots de komst aan van Landal Waterpark Oudehaske, een nieuw vakantiepark in samenwerking met ParQio, specialist in luxe recreatievastgoed wordt gerealiseerd. Het park ligt in het hart van Friesland en staat volledig in het teken staat van water, natuur en ontspanning. Het kleinschalige park met 60 veelal aan het water gelegen vakantiewoningen, opent zijn deuren in het najaar van 2025 en biedt een ideale uitvalsbasis voor watersportliefhebbers en natuurliefhebbers.

Unieke ligging aan het Nannewiid: rust en waterplezier

De waterlodges op Landal Waterpark Oudehaske liggen aan de oevers van het Nannewiid-meer. Gasten hebben directe toegang tot het meer en kunnen genieten van talloze wateractiviteiten zoals zwemmen, kajakken, vissen en ’s winters kan er al snel geschaatst worden. Landal Waterpark Oudehaske is dé perfecte locatie om te genieten van de rust en schoonheid van de Friese natuur.

Vakantiewoningen in harmonie met de natuur

Landal Waterpark Oudehaske biedt diverse type vakantiewoningen, waaronder de 2-persoons lodge, 4-persoons lodge, 4-6 persoons lodge, 4-persoons wellness lodge of 4-6 persoons wellness lodge met o.a. een privé sauna en buitendouche. Alle woningen zijn ontworpen om harmonieus op te gaan in de natuurlijke omgeving en bieden privacy, modern comfort en ruimte voor 2 tot 6 personen.

Ontdek natuur, cultuur en historische dorpjes

Het park bevindt zich in de buurt van Heerenveen en Joure, waar cultuur en natuur hand in hand gaan. Rondom Oudehaske strekt zich een afwisselend landschap uit van meren, rietvelden, weilanden en bossen, ideaal voor natuurliefhebbers. In de omgeving vind je talloze fiets- en wandelroutes, van korte recreatieve routes tot langere tochten zoals de 25 km lange Aldfaers Erfroute, die je langs historische dorpjes, pittoreske vaarten en typisch Friese natuur leidt.

Wie cultuur en geschiedenis wil ontdekken, vindt in Heerenveen, Joure, Sneek, Lemmer en Leeuwarden volop mogelijkheden. Bezoek bijvoorbeeld het Woudagemaal in Lemmer, het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld en UNESCO Werelderfgoed, waar een interactieve expositie het verhaal van het Friese waterbeheer en klimaatverandering tot leven brengt, het Fries Scheepvaart Museum, Museum Belvédère of het Natuur Museum Friesland en combineer zo moeiteloos actieve ontspanning met inspirerende culturele ontdekkingen.





Avontuur en ontspanning voor ieder seizoen

Of men kiest voor een actieve wandeling bij het Nannewiid, een fietstocht door de omliggende natuurgebieden of een dagje cultuur snuiven in Heerenveen, Joure, Sneek of Leeuwarden, Landal Waterpark Oudehaske biedt voor ieder wat wils. Het kleinschalige park zorgt voor een ontspannen sfeer, zodat gasten in alle rust kunnen genieten van natuur, wateractiviteiten en cultuur.

Meer vakantieplezier in Friesland

Voor wie Friesland wil ontdekken, biedt de regio meerdere Landal vakantieparken. Met, Landal Waterpark Esonstad, Landal Elfstedenhart, Landal Waterpark De Alde Feanen, Landal Waterpark Sneekermeer, Landal Waterpark Terherne, Waterpark Terkaple, biedt Landal gasten extra mogelijkheden om de Friese natuur, meren en dorpjes te verkennen, en tegelijk te ontspannen en samen te genieten van een vakantie aan het water.

Over ParQio

Landal Waterpark Oudehaske is een nieuw vakantiepark in samenwerking met ParQio, specialist in luxe recreatievastgoed. Meer informatie over ParQio? Bezoek dan de website.