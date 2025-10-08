Recreatie Vakbeurs 2025 groeit uit tot mega-editie: alles voor het complete recreatieteam onder één dak

Op 11, 12 en 13 november 2025 vindt de 23e editie van Recreatie Vakbeurs plaats in Evenementenhal Hardenberg. De vakbeurs voor de recreatiesector breidt dit jaar verder uit en brengt een compleet aanbod samen voor het hele recreatieteam: van parkmanagement en horeca tot dagattracties en innovatieve spelconcepten.

Recreatie Vakbeurs is hét ontmoetingsplatform voor professionals uit de sector. Exposanten presenteren hier hun nieuwste producten, diensten, innovaties en laatste trends die bijdragen aan een toekomstbestendige branche. De vakbeurs is een unieke plek waar ondernemers, managers en teams uit de gehele recreatiesector samenkomen om te netwerken.

“Met negen beurshallen, 350+ aanbieders, inspirerende sessies en side events wordt deze editie een echte mega-editie,” zegt beursmanager Jeffry Plaggenmarsch. “Bezoekers vinden alles wat ze nodig hebben om hun bedrijf toekomstbestendig te maken, onder één dak’’.

Programma

Bezoekers kunnen rekenen op een breed en vernieuwend programma. In de nieuwe Indoor Innovation Playground krijgen bezoekers een compleet overzicht van de nieuwste arcade-oplossingen. Te denken valt aan luxe food- en entertainmentrobots (waaronder een suikerspinmachine), interactieve escape-ervaringen, geavanceerde gelblasters, arcadeautomaten en meer.

VHC ActiFood toont met Chefs Gemak middels live demonstraties hoe slimme oplossingen en inspirerende producten ondernemers helpen efficiënter te werken en de kwaliteit van gerechten te waarborgen.

Een vast onderdeel van de beurs is het Recreatie College, waar professionals zich laten inspireren door praktijkgerichte en strategische kennissessies. Het kennisprogramma biedt tools en inzichten die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van ondernemers en hun teams.

Side events

Daarnaast zijn er diverse side events die inspelen op actuele thema’s in de sector.

• Deutschland Live (woensdag 12 november): Duitse ondernemers komen samen in het Recreatie Dorp om onder leiding van NBTC en het Duits Verkeersbureau te spreken over de toekomst van de Duitse recreatiebranche richting 2030.

• Dagrecreatie Live (donderdag 13 november): met de bekendmaking van de nominaties voor het Go-Kids Leukste Uitje van Nederland 2026, een paneldiscussie over de integratie van dag- en verblijfsrecreatie (met o.a. Henk Groenen van Europa-Park) en een keynote van gastbelevingsexpert Milo Berlijn.

Samenwerking met branchepartners

Recreatie Vakbeurs werkt samen met brancheorganisatie HISWA-RECRON. Je vindt HISWA-RECRON, samen met Green Key en NRIT Media, nabij het Recreatie College op standnummers 901, 902 en 903.Meer informatie

Recreatie Vakbeurs 2025 belooft daarmee een veelzijdig en toekomstgericht evenement te worden, waar álle schakels van het recreatieteam samenkomen. Voor meer informatie en ticketregistratie, zie recreatie-vakbeurs.nl.