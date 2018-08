Minidocumentaires over natuurgebieden bij parken van Landal GreenParks

Ecoloog en natuurfilmer Ruben Smit gaat een serie van vijf minidocumentaires maken over natuurgebieden in de omgeving van parken van Landal GreenParks. Doel is om mensen de omliggende natuur te helpen ontdekken aan de hand van bijzondere beelden van de bekende cineast, wiens nieuwste film WAD! op 1 oktober a.s. in première gaat in Leeuwarden, dit jaar culturele hoofdstad van Europa.

Landal GreenParks is een van de hoofdsponsors van Ruben Smit’s nieuwste natuurproductie. Deze ode aan het waddengebied is tot stand gekomen zonder subsidie. Daarom zijn sponsors, zoals Landal GreenParks, essentieel. Maar de samenwerking gaat verder dan alleen de film. Landal GreenParks krijgt de beschikking over exclusief foto- en filmmateriaal en Ruben Smit maakt vijf minidocumentaires in de vorm van vlogs over de natuurgebieden rondom de parken van Landal. De natuur van Zuid-Limburg en de Belgische Ardennen zijn al in beeld gebracht, afleveringen over Drenthe, de Veluwe en de Duitse Eifel staan voor de komende maanden op het programma. “In onze campagne roepen we gasten op om te komen ontdekken wat groen kan doen. De beelden van Ruben Smit vormen een uitgelezen kans om onze gasten de prachtige natuur op en rondom onze parken te laten zien door de ogen van een bekende natuurexpert. We hopen hiermee onze gasten te inspireren om de natuur te ontdekken en te enthousiasmeren voor onze groene omgeving,” aldus Erik van Essen, commercieel directeur van Landal GreenParks. Ruben Smit: “De natuur verrast mij elke dag; van een gierzwaluw die langsscheert door de lucht of een groene kikker die luidkwakend laat horen dat hij de beste is. Juist op vakantie hoor en zie je deze kleine dagelijkse cadeautjes vaak veel sneller. In mijn vlogs neem ik de gasten van Landal mee in de verrassende natuur die ik aantrof dichtbij de parken. Want als je weet waar je naar moet luisteren en kijken, dan kun je het zelf gaan beleven. En dat is toch altijd het allerleukste!” Op 15 september is Ruben Smit te gast op Landal Esonstad, gelegen bij Anjum aan het Lauwersmeer. Hier presenteert hij zijn nieuwe boek, biedt belangstellenden een kijkje achter de schermen bij de totostandkomning WAD! en toont hij alvast enkele passages uit de film, die op 1 oktober in première gaat in het WTC in Leeuwarden. Een preview van de film is hier te bekijken.

beeld: Landal Hoog Vaals.