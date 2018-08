Topdrukte op campings en vakantieparken breken records

Meer Nederlanders kiezen voor vakantie in eigen land

RECRON, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers in Nederland, signaleert topdrukte en een zeer goede bezetting op de campings en vakantieparken. Ook dagrecreatie geniet van de drukte en de bezoekers. Mede door het langdurige stabiele zomerweer lijken alle records van topdrukte op campings en vakantieparken te breken en lijkt het er op dat meer Nederlanders kiezen voor een vakantie in eigen land. Ook de recreatieondernemers doen goede zaken met een volle bezetting en meer verkoop in de horeca als gevolg. “De campings en vakantieparken zitten goed vol. Je moet echt je best doen en geduld hebben om nog een plekje te vinden”, aldus Martin Maassen, directeur RECRON. “Veel Nederlanders die nog geen vakantiebestemming hadden/hebben blijven in Nederland.

Deze topdrukte is niet alleen goed voor onze sector zelf, maar ook voor de lokale bedrijvigheid. Bakkers, slagers, fietsverhuurders, slijterijen en supermarkten varen er ook wel bij. Deze zomer bewijst opnieuw dat gemeenten en provincies, die investeren in een toeristisch toplandschap, dat in de zomerperiode dubbel en dwars terugverdiend krijgen”, aldus Maassen.

beeld: www.recron.nl